“Tô firme, mais forte”, diz Hungria após internação e volta aos palcos

Após ser internado com suspeita de intoxicação por metanol, receber alta e voltar aos palcos, Hungria surgiu no Instagram, na noite deste sábado (11/10), para agradecer o apoio que recebeu durante sua passagem pelo hospital.
Na publicação, ele celebrou: “Tô de volta! Ao contrário do que muitos diziam, tô firme, sem sequela, mais forte e com ainda mais sabedoria. Primeiramente, agradeço a Deus, por me dar mais uma chance, por me levantar quando tudo parecia desabar. Agradeço também à minha família, aos fãs e amigos que nunca deixaram de acreditar em mim”, afirmou, ant4es de completar:
Leia também
-
Hungria anuncia próximos shows após liberação médica
-
Exame revela presença de metanol no sangue de Hungria, diz assessoria
-
Internado, cantor Hungria se pronuncia pela 1ª vez: “Fé renovada”
-
Hungria é transferido para UTI e tem quadro de saúde atualizado
“Deus é poderoso pra mudar qualquer cenário, e eu sou prova viva disso. Ele me deu força, me deu paz e me colocou de pé novamente, mais preparado, mais consciente e mais grato. Podem anotar aí: tô de volta, fortão, com a fé renovada e o coração cheio de propósito. ”, escreveu.
Aprendizado
No vídeo, o cantor falou sobre a retomada dos shows e contou o que aprendeu com essa experiência: “Ontem fiz meu primeiro show, um pouco inseguro, mas deu tudo certo. Aquele leito de hospital me fez pensar tanta coisa. Primeira coisa que pensei foi ‘quem é que vai cuidar da minha família?’. A segunda foi: esse rolê não pode acabar desse jeito, não faz sentido nenhum acabar assim”, disse.
13 imagensFechar modal.1 de 13
Rapper Hungria esteve internado sob suspeita de contaminação por metanol
Imagem cedida ao Metrópoles2 de 13
Hungria compartilha primeira publicação após suposto incidente com bebida adulterada com metanol
Reprodução/Instagram3 de 13
Exame revela presença de metanol no sangue de Hungria, diz assessoria
Instagram/Reprodução4 de 13
Hungria é clicado durante uma de suas apresentações
Instagram/Reprodução5 de 13
Sem previsão de alta, Hungria está estável e consciente
Instagram/Reprodução6 de 13
Fãs e amigos famosos também reagiram à notícia da internação do artista
Instagram/Reprodução7 de 13
Cantor foi internado na quinta-feira
Reprodução/Internet.8 de 13
Ele chegou a ir para a UTI
Instagram/Reprodução9 de 13
Hungria passou mal após beber em casa
Instagram/Reprodução10 de 13
Hungria estava no DF Star
Reprodução/Instagram @hungria_oficial
11 de 13
O cantor recebeu alta em 2 de outubro
Reprodução/Instagram @hungria_oficial
12 de 13
Os amigos que beberam com ele não passaram mal
Reprodução/Instagram @hungria_oficial
13 de 13
Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol
Reprodução/Instagram @hungria_oficial
E seguiu com seu relato: “Estou aqui pra falar da lição mais incrível que aprendi: entendi que quando a gente nasce, recebe um convite escrito ‘bem-vindo à vida’. E esse é o presente mais incrível que alguém poderia receber”, observou.
No fim da gravação, ele aconselhou que os seguidores reajam, mesmo estando passando por momentos difíceis e até depressão.
Assista ao vídeo
Ver essa foto no Instagram