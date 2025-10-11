11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

“Tô firme, mais forte”, diz Hungria após internação e volta aos palcos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“to-firme,-mais-forte”,-diz-hungria-apos-internacao-e-volta-aos-palcos

Após ser internado com suspeita de intoxicação por metanol, receber alta e voltar aos palcos, Hungria surgiu no Instagram, na noite deste sábado (11/10), para agradecer o apoio que recebeu durante sua passagem pelo hospital.

Na publicação, ele celebrou: “Tô de volta! Ao contrário do que muitos diziam, tô firme, sem sequela, mais forte e com ainda mais sabedoria. 🙏 Primeiramente, agradeço a Deus, por me dar mais uma chance, por me levantar quando tudo parecia desabar. Agradeço também à minha família, aos fãs e amigos que nunca deixaram de acreditar em mim”, afirmou, ant4es de completar:

Leia também

“Deus é poderoso pra mudar qualquer cenário, e eu sou prova viva disso. Ele me deu força, me deu paz e me colocou de pé novamente, mais preparado, mais consciente e mais grato. Podem anotar aí: tô de volta, fortão, com a fé renovada e o coração cheio de propósito. 💪🏽”, escreveu.

Aprendizado

No vídeo, o cantor falou sobre a retomada dos shows e contou o que aprendeu com essa experiência: “Ontem fiz meu primeiro show, um pouco inseguro, mas deu tudo certo. Aquele leito de hospital me fez pensar tanta coisa. Primeira coisa que pensei foi ‘quem é que vai cuidar da minha família?’. A segunda foi: esse rolê não pode acabar desse jeito, não faz sentido nenhum acabar assim”, disse.

13 imagensHungria compartilha primeira publicação após suposto incidente com bebida adulterada com metanolExame revela presença de metanol no sangue de Hungria, diz assessoria Hungria é clicado durante uma de suas apresentaçõesSem previsão de alta, Hungria está estável e conscienteFãs e amigos famosos também reagiram à notícia da internação do artistaFechar modal.1 de 13

Rapper Hungria esteve internado sob suspeita de contaminação por metanol

Imagem cedida ao Metrópoles2 de 13

Hungria compartilha primeira publicação após suposto incidente com bebida adulterada com metanol

Reprodução/Instagram3 de 13

Exame revela presença de metanol no sangue de Hungria, diz assessoria

Instagram/Reprodução4 de 13

Hungria é clicado durante uma de suas apresentações

Instagram/Reprodução5 de 13

Sem previsão de alta, Hungria está estável e consciente

Instagram/Reprodução6 de 13

Fãs e amigos famosos também reagiram à notícia da internação do artista

Instagram/Reprodução7 de 13

Cantor foi internado na quinta-feira

Reprodução/Internet.8 de 13

Ele chegou a ir para a UTI

Instagram/Reprodução9 de 13

Hungria passou mal após beber em casa

Instagram/Reprodução10 de 13

Hungria estava no DF Star

Reprodução/Instagram @hungria_oficial
11 de 13

O cantor recebeu alta em 2 de outubro

Reprodução/Instagram @hungria_oficial
12 de 13

Os amigos que beberam com ele não passaram mal

Reprodução/Instagram @hungria_oficial
13 de 13

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Reprodução/Instagram @hungria_oficial

E seguiu com seu relato: “Estou aqui pra falar da lição mais incrível que aprendi: entendi que quando a gente nasce, recebe um convite escrito ‘bem-vindo à vida’. E esse é o presente mais incrível que alguém poderia receber”, observou.

No fim da gravação, ele aconselhou que os seguidores reajam, mesmo estando passando por momentos difíceis e até depressão.

Assista ao vídeo

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Hungria (@hungria_oficial)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost