“Tô firme, mais forte”, diz Hungria após internação e volta aos palcos

Após ser internado com suspeita de intoxicação por metanol, receber alta e voltar aos palcos, Hungria surgiu no Instagram, na noite deste sábado (11/10), para agradecer o apoio que recebeu durante sua passagem pelo hospital.

Na publicação, ele celebrou: “Tô de volta! Ao contrário do que muitos diziam, tô firme, sem sequela, mais forte e com ainda mais sabedoria. Primeiramente, agradeço a Deus, por me dar mais uma chance, por me levantar quando tudo parecia desabar. Agradeço também à minha família, aos fãs e amigos que nunca deixaram de acreditar em mim”, afirmou, ant4es de completar:

“Deus é poderoso pra mudar qualquer cenário, e eu sou prova viva disso. Ele me deu força, me deu paz e me colocou de pé novamente, mais preparado, mais consciente e mais grato. Podem anotar aí: tô de volta, fortão, com a fé renovada e o coração cheio de propósito. ”, escreveu.

Aprendizado

No vídeo, o cantor falou sobre a retomada dos shows e contou o que aprendeu com essa experiência: “Ontem fiz meu primeiro show, um pouco inseguro, mas deu tudo certo. Aquele leito de hospital me fez pensar tanta coisa. Primeira coisa que pensei foi ‘quem é que vai cuidar da minha família?’. A segunda foi: esse rolê não pode acabar desse jeito, não faz sentido nenhum acabar assim”, disse.

E seguiu com seu relato: “Estou aqui pra falar da lição mais incrível que aprendi: entendi que quando a gente nasce, recebe um convite escrito ‘bem-vindo à vida’. E esse é o presente mais incrível que alguém poderia receber”, observou.

No fim da gravação, ele aconselhou que os seguidores reajam, mesmo estando passando por momentos difíceis e até depressão.

