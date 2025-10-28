“Tô me achando”: Thiago Nigro detalha nascimento da 1ª filha com Maíra Cardi

Thiago Nigro abriu uma caixinha de perguntas em uma rede social para os seguidores perguntarem sobre a nova fase dele: a de ser pai de Eloáh. Ele respondeu à várias perguntas sobre o nascimento da filha com Maíra Cardi e como está se sentindo ao realizar o tão esperado sonho. Na última segunda-feira (27/10), ele conversou com os fãs.

O empresário explicou que a herdeira nasceu após 38 semanas de gestação, com 2,940kg e 47cm, mas precisou ficar algumas horas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por apresentar dificuldade para respirar. Sobre o momento, ele descreveu aflição e confiança: “Fiquei preocupado, mas fiquei com ela o tempo todo e orando. Deus guiou todo o processo, eu me acalmei e tinha 100% de certeza que ela ficaria bem”.

Questionado a respeito de como se sentiu ao segurá-la pela primeira vez, respondeu no Instagram: “Eu senti como se eu estivesse segurando a mim mesmo. Eu me vejo nela”. Ele também falou o motivo de a esposa dar à luz antes de completar as 40 semanas: “Maíra tem trombofilia e o médico recomendou fazer isso nesse tempo.” Por fim, afirmou que está se “achando” com toda a sensação de ser pai de primeira viagem.

Eloáh nasceu no último domingo (26/10) em uma maternidade de São Paulo. A influenciadora também é mãe de Sophia, que teve com Arthur Aguiar, e de Lucas Cardi Rangel, que nasceu quando ela estava com o empresário Nelson Rangel.