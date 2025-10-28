28/10/2025
Universo POP
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca

“Tô me achando”: Thiago Nigro detalha nascimento da 1ª filha com Maíra Cardi

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“to-me-achando”:-thiago-nigro-detalha-nascimento-da-1a-filha-com-maira-cardi

Thiago Nigro abriu uma caixinha de perguntas em uma rede social para os seguidores perguntarem sobre a nova fase dele: a de ser pai de Eloáh. Ele respondeu à várias perguntas sobre o nascimento da filha com Maíra Cardi e como está se sentindo ao realizar o tão esperado sonho. Na última segunda-feira (27/10), ele conversou com os fãs.

O empresário explicou que a herdeira nasceu após 38 semanas de gestação, com 2,940kg e 47cm, mas precisou ficar algumas horas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por apresentar dificuldade para respirar. Sobre o momento, ele descreveu aflição e confiança: “Fiquei preocupado, mas fiquei com ela o tempo todo e orando. Deus guiou todo o processo, eu me acalmei e tinha 100% de certeza que ela ficaria bem”.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Thiago Nigro/ montagem
Peso, tamanho e preocupação: Thiago Nigro respondeu sobre nascimento da 1ª filhaReprodução Instagram Thiago Nigro/ montagem
Reprodução Instagram Thiago Nigro/ montagem
Peso, tamanho e preocupação: Thiago Nigro respondeu sobre nascimento da 1ª filhaReprodução Instagram Thiago Nigro/ montagem
Reprodução Instagram Thiago Nigro
Eloáh e Thiago NigroReprodução Instagram Thiago Nigro

Leia Também

Questionado a respeito de como se sentiu ao segurá-la pela primeira vez, respondeu no Instagram: “Eu senti como se eu estivesse segurando a mim mesmo. Eu me vejo nela”. Ele também falou o motivo de a esposa dar à luz antes de completar as 40 semanas: “Maíra tem trombofilia e o médico recomendou fazer isso nesse tempo.” Por fim, afirmou que está se “achando” com toda a sensação de ser pai de primeira viagem.

Eloáh nasceu no último domingo (26/10) em uma maternidade de São Paulo. A influenciadora também é mãe de Sophia, que teve com Arthur Aguiar, e de Lucas Cardi Rangel, que nasceu quando ela estava com o empresário Nelson Rangel.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost