“Tô muito feliz!”: Alana Cabral fala da estreia como protagonista em “Três Graças”

Escrito por Portal Leo Dias
A atriz Alana Cabral mal podia conter a ansiedade nos minutos que antecederam a estreia de “Três Graças”, a nova novela das 21h, em que assume sua primeira protagonista. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a jovem falou sobre a emoção de dar vida a Joélly em uma trama assinada pelo renomado Agnaldo Silva.

“Ele tá aqui, ó, no meu pescoço, eu tô sentindo… brincadeira. Mas assim, eu tô muito feliz. Quero muito me assistir também e quero muito apresentar a Joélly e me apresentar ao povo brasileiro também, sabe? Eu tô muito ansiosa”, confessou a artista.

Alana destacou a complexidade de atuar em uma obra de Agnaldo Silva, em que “existem muitas mocinhas e muitas vilãs”, e descreveu sua personagem como uma “mocinha bem maluca de fazer”. “Eu tô me jogando muito, tô aprendendo muito com a Joélly. Ela tá me desafiando, me tirando da zona de conforto e tá sendo bem interessante”, explicou.

Sobre a trama de Joélly, a atriz revelou que está descobrindo a história junto com o público, já que apenas os primeiros quarenta e poucos capítulos foram entregues. O ponto central, no entanto, é a força de sua personagem: Joélly, de 15 anos, vive o dilema de uma paixão secreta — ela se apaixona por Raul, filho da personagem Arminda.

“Ela sim se apaixona, ela ama o Raul, que é o filho da Arminda, e é uma paixão secreta. A mãe, a avó, não sabem, e ela acaba engravidando do Raul. E aí a trama se envolve nessa história toda”, adiantou Alana. Além do drama, a novela mostrará o dia a dia de uma adolescente comum, que frequenta a escola e lida com amigas, expondo como ela e as pessoas ao seu redor enfrentam essa realidade.

