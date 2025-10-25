“Tô no meu limite”: Carol revela cansaço mental e cogita desistir de “A Fazenda 17”

Durante uma conversa com Wallas na madrugada desta sexta-feira (24/10), Carol Lekker voltou a falar sobre o desgaste emocional de “A Fazenda 17”. A Miss Bumbum 2022 confessou que cogita desistir do reality rural por conta do estresse. De acordo com ela, o confinamento tem afetado seu estado mental e psicológico.

Alguns dos pontos de destaque são a saudade de casa e a dificuldade em lidar com a pressão do jogo. No diálogo, a peoa afirmou que não pretende criar conflito com os outros participantes, mas deixou claro que o desgaste emocional vem se tornando insustentável: “Estou bem cansada mesmo, tá? Mentalmente, psicologicamente. Eu quero ir pra minha casa”, disse Carol para o aliado.

“Bater, não vou bater, mas eu estou esgotada”, acrescentou Carol, reforçando que não pretende descontar em colegas de confinamento. Wallas aconselhou a amiga: “Você não tá bem com você mesma? Fala com a Mi”, sugeriu o peão, em referência à Michelle Barros, fazendeira da semana.

Carol, porém, respondeu que não queria comentar o assunto com o restante da casa para não gerar preocupação. Nas redes sociais, o público se dividiu: alguns pediam para a peoa realmente desistir de “A Fazenda 17”, enquanto outros desejaram boas vibrações para a modelo permanecer na disputa pelo prêmio.