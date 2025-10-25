25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

“Tô no meu limite”: Carol revela cansaço mental e cogita desistir de “A Fazenda 17”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“to-no-meu-limite”:-carol-revela-cansaco-mental-e-cogita-desistir-de-“a-fazenda-17”

Durante uma conversa com Wallas na madrugada desta sexta-feira (24/10), Carol Lekker voltou a falar sobre o desgaste emocional de “A Fazenda 17”. A Miss Bumbum 2022 confessou que cogita desistir do reality rural por conta do estresse. De acordo com ela, o confinamento tem afetado seu estado mental e psicológico.

Alguns dos pontos de destaque são a saudade de casa e a dificuldade em lidar com a pressão do jogo. No diálogo, a peoa afirmou que não pretende criar conflito com os outros participantes, mas deixou claro que o desgaste emocional vem se tornando insustentável: “Estou bem cansada mesmo, tá? Mentalmente, psicologicamente. Eu quero ir pra minha casa”, disse Carol para o aliado.

Veja as fotos

Reprodução: Record TV
Ameaças, traição e Adriane Galisteu perde a paciência: formação da Roça agita “A Fazenda 17”Reprodução: Record TV
Reprodução: RecordPlus
“A Fazenda 17”: Roça formada, barracos, choradeira e até meleca de nariz marcam a noite da sedeReprodução: RecordPlus
Reprodução: RecordPlus
Farpas, gritos e vingança: noite de formação da Roça em “A Fazenda 17” vira campo de guerraReprodução: RecordPlus

Leia Também

“Bater, não vou bater, mas eu estou esgotada”, acrescentou Carol, reforçando que não pretende descontar em colegas de confinamento. Wallas aconselhou a amiga: “Você não tá bem com você mesma? Fala com a Mi”, sugeriu o peão, em referência à Michelle Barros, fazendeira da semana.

Carol, porém, respondeu que não queria comentar o assunto com o restante da casa para não gerar preocupação. Nas redes sociais, o público se dividiu: alguns pediam para a peoa realmente desistir de “A Fazenda 17”, enquanto outros desejaram boas vibrações para a modelo permanecer na disputa pelo prêmio.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost