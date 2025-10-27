Todas as Unidades de Saúde de Cruzeiro do Sul funcionarão normalmente no ponto facultativo de sexta-feira

As unidades de saúde de Cruzeiro do Sul seguirão com atendimento normal durante o ponto facultativo de sexta-feira, 31.Os serviços de saúde são considerados essenciais e, portanto, não aderem Decreto do município.

De acordo com a legislação vigente, incluindo a Lei nº 7.783/1989, a Constituição Federal e a Lei nº 8.080/1990, as atividades de saúde pública — como postos de saúde, hospitais, UPAs, unidades mistas e o SAMU — devem manter o funcionamento regular, mesmo em datas de feriados ou pontos facultativos.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, reforçou que a regra para o setor é diferenciada justamente por se tratar de um serviço que não pode ser interrompido.

“No caso da saúde, por ser um serviço essencial, a regra é diferenciada. Em pontos facultativos, a saúde não para. Se fosse um feriado oficial, com outro tipo de decreto, poderíamos adotar ajustes como o funcionamento apenas da unidade sentinela. Mas neste caso, o atendimento segue normalmente em todas as unidades”, explicou o secretário.