20/10/2025
Universo POP
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado

“Todo mundo te odeia”, diz jogador do Getafe para Vini Jr. Veja vídeo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“todo-mundo-te-odeia”,-diz-jogador-do-getafe-para-vini-jr.-veja-video

A vitória do Real Madrid por 1 x 0 sobre o Getafe fora de casa teve Vini Jr. como protagonista. Apesar de não ter balançado as redes, o brasileiro deixou os adversários irritados e provocou duas expulsões. Durante a partida, as câmeras flagraram o momento em que o atacante do Real e o zagueiro espanhol Juan Iglesias discutiram em campo.

Veja o momento:

🚨 Jorge Iglesias (jogador desse lance) fala para Vinicius: “É por isso que todo mundo te odeia, aprenda com seus companheiros.”

Mbappé e Militão foram defender o Vini. pic.twitter.com/7z5vrebbID

— MADRIDISTAS 🇧🇷 (@MADRlDISTAS) October 19, 2025

Leia também

Nas imagens, é possível verificar que Iglesias profere as seguintes palavras, enquanto é contido por Militão e Mbappé:

“É por isso que todo mundo te odeia. Aprenda com seus companheiros”.

Após o duelo, Iglesias falou sobre a confusão com Vini Jr. Segundo ele, discussões desse tipo ficam dentro de campo.

“São coisas que ficam em campo, mas há coisas que não podem ser permitidas. E quando não se respeita, essas coisas acontecem”, disse o zagueiro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost