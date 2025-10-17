17/10/2025
Universo POP
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”

Toffoli reforma HC e obriga ex-presidente da Amar a ir à CPMI do INSS

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
toffoli-reforma-hc-e-obriga-ex-presidente-da-amar-a-ir-a-cpmi-do-inss

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou que o ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB) Felipe Macedo Gomes deverá prestar depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A decisão desta sexta-feira (17/10) reforma o habeas corpus (HC) anterior que tornava a presença facultativa.

Toffoli reconsiderou parcialmente a decisão a pedido do presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Podemos-MG). Felipe Macedo ainda poderá ficar em silêncio durante o depoimento, marcado para a próxima segunda-feira (20/10), às 16h.

“Diante dos esclarecimentos prestados pela Advocacia do Senado da República, reconsidero, em parte, a decisão proferida, apenas para converter a facultatividade em obrigatoriedade de comparecimento, sem prejuízo do direito à não autoincriminação, de se fazer assistir por advogado e de ser tratado com a urbanidade e o respeito que a lei e a dignidade humana impõem, mantendo-se, assim, os demais dispositivos da decisão por mim proferida”, escreveu Toffoli.

6 imagensO ministro do STF Dias ToffoliO ministro do STF Dias ToffoliO ministro do STF Dias ToffoliDias O ministro do STF Dias ToffoliO ministro do STF Dias ToffoliFechar modal.1 de 6

O ministro do STF Dias Toffoli

Reprodução/YouTube2 de 6

O ministro do STF Dias Toffoli

Rosinei Coutinho/SCO/STF3 de 6

O ministro do STF Dias Toffoli

Gustavo Moreno/SCO/STF4 de 6

O ministro do STF Dias Toffoli

Rosinei Coutinho/SCO/STF5 de 6

Dias O ministro do STF Dias Toffoli

Rosinei Coutinho/SCO/STF6 de 6

O ministro do STF Dias Toffoli

Carlos Moura/SCO/STF

Leia também

O ex-presidente da Amar Brasil precisará explicar cerca de R$ 1,1 bilhão estimados em descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS de 2022 a 2024. Investigações da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) o apontam como um dos operadores da fraude bilionária, revelada pelo Metrópoles.

Após obter o HC, Felipe Macedo informou à CPMI do INSS que não compareceria ao colegiado. A convocação dele atendeu a sete requerimentos apresentados pelos senadores Fabiano Contarato (PT-ES) e Damares Alves (Republicanos-DF) e pelos deputados federais Rogério Correia (PT-MG), Orlando Silva (PCdoB-SP), Paulo Pimenta (PT-RS) e Evair Vieira de Melo (PP-ES).

Amar Brasil é investigada pela CGU na Farra do INSSAmar Brasil é investigada pela CGU na Farra do INSS

Felipe Macedo – que doou R$ 60 mil para a campanha do ex-ministro do Trabalho e Previdência Onyx Lorenzoni ao governo do Rio Grande do Sul em 2022 – chefiava a Amar Brasil na data de assinatura do acordo de cooperação técnica (ACT) com o INSS, em agosto de 2022. No ofício enviado ao órgão para solicitar o acordo, usou o e-mail da própria fintech, o Rendbank.

Como mostrou o Metrópoles, o ex-dirigente integra o grupo de “jovens ricaços” que comandavam entidades. Tratam-se de empresários donos de fintech e construtora que ostentam casas e carros de luxo em Alphaville, região nobre de Barueri, na Grande São Paulo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost