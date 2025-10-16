16/10/2025
Universo POP
Tom Cavalcante conta como conheceu Chico Anysio: “Ele marcou minha história”

Escrito por Portal Leo Dias
tom-cavalcante-conta-como-conheceu-chico-anysio:-“ele-marcou-minha-historia”

Foi com a oportunidade dada por Chico Anysio, no início da década de 1990, que Tom Cavalcante viu sua vida mudar completamente. O humorista foi convidado para fazer parte do elenco da Escolinha do Professor Raimundo, da TV Globo, onde criou o personagem João Canabrava. Em entrevista ao “João Visita”, da LeoDias TV, desta quinta-feira (16/10), o humorista contou como conheceu o artista, que sempre foi sua grande referência.

Tom afirmou que aprendeu a abrir as portas para os novos talentos com Chico. Ele ainda contou como foi o primeiro encontro com o ídolo. “Já foi um fato louco de poder descobrir o endereço da casa que ele estava em Fortaleza, no Ceará [terra de Tom]”, iniciou ele que nesta época era radialista.

“Eu peguei o carro do meu pai e quando chego no portão [da casa] sou barrado. Ele me afastou, mas Deus foi muito gentil de deixar o Chico Anysio me ver ao longe. Ele estava distante uns 20 ou 40 metros”, completou.

Cavalcante contou que Anysio o deixou entrar na residência e a partir deste contato sua vida mudou. “Ele me deixou entrar e ali minha vida muda. Esse foi um fato que marcou muito minha história”, frisou.

