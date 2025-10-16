Tom Cavalcante relembra início da carreira no humor: “Modo de sobrevivência”

Tom Cavalcante deu indícios de que seguiria uma carreira artística na adolescência, aos 14 anos. Nesta quinta-feira (16/10), em entrevista ao “João Visita”, da LeoDias TV, o apresentador recordou o início de sua jornada, ainda no Ceará. Tom também ressaltou que a vontade de se aventurar no humor foi incentivada pelas experiências vividas ao lado dos próprios familiares.
“Eu acho que tudo começa em uma relação muito intensa com os familiares e uma família com artistas exponenciais, cada um com seu jeito de fazer graça”, declarou ele.
Tom relatou uma experiência engraçada que passou com os avós ainda na adolescência: “Eu conto uma história que meu avô, ele estava no leito de morte – morando de frente pra praia. Parou para olhar o mar e minha avó girou: ‘traz uma vela’ e ele disse: ‘não precisa, eu vou a remo’”, recordou aos risos.
“Começa daí essa construção na minha cabeça. Depois, acontece um fato curioso e triste, que é a morte da minha mãe”, disse ele.
Cavalcante pontuou que nesse momento começou a entender que a vida só poderia ter um sentido se fosse feliz. “Se eu ficasse triste, como já estava, iria morrer. Como modo de sobrevivência eu entendi que teria que fazer graça”, acrescentou o artista, que antes de estourar na televisão foi animador de shows e locutor em rádios.