Tomando sol: 10 jacarés são flagrados às margens de lagoa na Bahia

Dez jacarés-de-papo-amarelo foram flagrados às margens de uma lagoa na cidade de Caculé, no centro-sul da Bahia.

Leia também

Nas imagens, é possível ver os animais “tomando sol” na beira do pequeno lago, mas não há registro de ataques a humanos na região.

Leia a reportagem completa no Correio24 horas, parceiro do Metrópoles.