08/10/2025
Tomorrowland Brasil terá Eli Iwasa, Gabe e Fatsync no mesmo dia de festival

Escrito por Portal Leo Dias
Um dos maiores festivais de música eletrônica do Brasil está chegando na próxima semana, entre os dias 10 e 12 de outubro, e promete transformar a experiência dos People of Tomorrow em Itu (SP). O evento contará com os artistas brasileiros Eli Iwasa, Gabe e Fatsync como atrações nos palcos do evento.

Uma das DJs mais proeminentes da cena eletrônica brasileira, Eli Iwasa está confirmada para se apresentar no Tomorrowland Brasil, e desta vez comanda o palco Freedom Stage. Com uma carreira marcada por inovação e colaborações significativas, Iwasa se apresenta no sábado, 11 de outubro, dividindo line-up com nomes como ANNA B2B Vintage Culture, Axwell, Cat Dealers, Dimitri Vegas, From House To Disco, entre outros.

O segundo dia do evento terá ainda a apresentação do DJ e produtor brasileiro Fatsync, que está fazendo parte do line-up pelo segundo ano consecutivo, o que é um feito raro para artistas em início de carreira. Fatsync irá dividir o palco em um B2B com o conterrâneo Malifoo, consolidando uma ascensão meteórica que tem chamado atenção da cena nacional e internacional.

Outro grande nome da cena,Gabe, também com mais de duas décadas de trajetória. É o único artista a se apresentar com três projetos diferentes no festival (Gabe, Wrecked Machines e Growling Machines), e também estará presente no dia 11 de outubro.

Sobre o Tomorrowland

Fundado na Bélgica em 2005, o Tomorrowland é um dos maiores e mais renomados festivais de música eletrônica do mundo. Conhecido por sua cenografia grandiosa, curadoria musical de alto nível e proposta imersiva, o festival reúne anualmente centenas de milhares de pessoas em suas diversas edições ao redor do planeta

