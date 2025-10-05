Toni Garrido explica mudança em clássico do Cidade Negra: “Machista”

Toni Garrido, vocalista do Cidade Negra, apresentou no Altas Horas uma versão atualizada do sucesso Girassol, lançado há 23 anos. O cantor decidiu alterar parte da letra da música, considerada por ele como “machista”.
O trecho original dizia: “Já que, pra ser homem, tem que ter a grandeza de um menino, de um menino”. Agora, a canção passou a incluir a figura feminina: “Já que, pra ser homem, tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher”.
Os integrantes da banda estão em disputa na Justiça pelo nome Cidade Negra
Cidade Negra
Segundo o artista, a mudança veio após uma reflexão sobre o impacto da letra. “Durante anos eu tinha certeza que estava cantando uma canção certa de amor, e que estava fazendo o bem para as pessoas. Depois de 25 anos, um dia bateu uma ficha aqui, e eu falei: ‘Hétero, machista top, horrível’”, afirmou.
VEJA: O cantor Toni Garrido, da banda Cidade Negra, surpreendeu o público ao anunciar mudança na letra de “Girassol” um dos maiores sucessos do grupo. pic.twitter.com/mkrwm2oTxJ
— CHOQUEI (@choquei) October 5, 2025
Nas redes sociais, a adaptação dividiu opiniões. Enquanto alguns criticaram a mudança, outros celebraram a nova versão. “Lacrou errado”, comentou uma internauta. Já outro usuário escreveu: “Adorei a nova versão”.
Nossa.. lacrou errado dms
A letra não fala da pureza de uma criança
— Joana (@Joana03098757) October 5, 2025
Adorei a nova versão. Nada no mundo é tão forte como uma mulher.
Há uma única exceção A NATUREZA.
— D’ Magali (@d_dan08) October 5, 2025
Apesar de entender a mudança e achar q ficou muito melhor do novo jeito, smp entendi q o “menino” da letra original, significava ter a grandeza de uma “criança”.
Pq crianças são muito especiais. O problema é o “como” elas crescem. Mas a mulher, sem dúvida nenhuma, é sensacional.
— Teka Lula da Silva Alves (@tekaalves1958) October 5, 2025
Desnecessário, já que a música é um sucesso antigo! Imagina se todos os cantores fossem mudar suas músicas.
— Ana Rodrigues (@Ranidigital) October 5, 2025