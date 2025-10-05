05/10/2025
Toni Garrido muda letra do hit “Girassol” diz que verso era “hétero, machista”

Escrito por Portal Leo Dias
toni-garrido-muda-letra-do-hit-“girassol”-diz-que-verso-era-“hetero,-machista”

No final da noite do último sábado (4/10), Toni Garrido esteve no “Altas Horas” e pegou o público de surpresa ao falar sobre a mudança na letra de um dos maiores hits de sua carreira. A música “Girassol” foi alterada, e o artista explicou em detalhes os motivos dessa decisão.

A frase “Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino” foi reescrita pelo músico e agora é cantada como: “Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de uma menina”. O cantor explicou que tomou a decisão por considerar a formulação original “hétero, machista”.

Toni Garrido contou no programa que demorou anos para se dar conta do teor problemático do verso, que integra uma das músicas românticas mais celebradas dos anos 1990. “A gente tem uma música que é ‘Girassol’ e que durante anos a gente cantou, e eu tinha certeza de que estava cantando uma canção certa de amor e que estava fazendo bem para as pessoas”, disse ele.

O cantor citou o trecho da música – “A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino” – e fez uma autocrítica: “Hétero, machista, top, horrível…”, justificando a necessidade da alteração.

