Toni Garrido se explica após polêmica por mudar letra de “Girassol”: “Foi uma brincadeira”

06/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
toni-garrido-se-explica-apos-polemica-por-mudar-letra-de-“girassol”:-“foi-uma-brincadeira”

Toni Garrido, cantor e compositor, mandou um áudio ao portal LeoDias se pronunciando após a mudança na letra da música “Girassol” causar uma enorme comoção na web. Para o artista, tudo não passou de uma “brincadeira amorosa”. Em apresentação no “Altas Horas” (Globo), sob o comando de Serginho Groisman, em vez de cantar: “Já que para ser homem tem que ter a grandeza de um menino”, o intérprete alterou o trecho para: “Já que para ser homem tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher”.

No programa exibido no último sábado (4/10), sob o comando de Serginho Groisman, Toni surpreendeu o público ao trocar o trecho original “Já que para ser homem tem que ter a grandeza de um menino” por “Já que para ser homem tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher”.

Nas redes sociais, a mudança dividiu opiniões. Alguns fãs elogiaram a nova versão, enquanto outros criticaram o cantor por alterar a letra de um dos maiores sucessos do grupo Cidade Negra.

Em resposta, Toni Garrido disse que a intenção jamais foi gerar polêmica: “Gente, que curioso a polarização das palavras assim, de uma coisa tão simples, no final das contas. A gente vê uma discussão enorme por causa da semântica, do entendimento dessas palavras”, iniciou o artista.

Segundo ele, a alteração teve como objetivo homenagear o feminino: “Na minha brincadeira amorosa, é porque eu queria homenagear as mulheres, porque todo grande homem tem a grandeza de um pai e de uma mãe. Todo grande homem tem por trás dele, ou junto dele, uma grande mulher e a gente não fala muito isso”, explicou.

O cantor reforçou ainda que o público é livre para cantar a versão que preferir: “Quem sou eu pra dizer se você pode cantar ou não do jeito que quiser? Pode mudar a letra do seu gosto também, pode deixar do jeito que quiser. A arte é livre”, afirmou.

Durante o “Altas Horas”, Toni já havia dito que decidiu modificar o verso por considerar a formulação original “hétero, machista”: “Demorei anos pra me dar conta do teor problemático do trecho. Eu tinha certeza de que estava cantando uma canção certa de amor, e percebi que não era bem assim”, declarou.

Encerrando o pronunciamento, o artista pediu mais leveza diante das críticas: “Tá bom, gente? É só isso. No mais, fiquem em paz, com muito amor no coração. Vamos nessa!”.

