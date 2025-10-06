Toni Garrido se manifesta após críticas por mudar letra de música

O cantor Toni Garrido, vocalista da banda Cidade Negra, foi alvo de críticas nas redes sociais após alterar a letra da música Girassol, lançada há 23 anos, por considerar um trecho da canção “machista”. Depois da polêmica, o artista resolveu se pronunciar sobre a questão e disse que a discussão surgiu apenas por conta da “semântica”.

O que rolou?

Para quem está por fora, vale a explicação: no sábado (4/10), durante o programa Altas Horas, Toni Garrido afirmou que decidiu alterar o trecho da canção por considerar a letra machista.

O trecho original dizia: “Já que, pra ser homem, tem que ter a grandeza de um menino, de um menino”. Agora, a canção passou a incluir a figura feminina: “Já que, pra ser homem, tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher”. Nas redes, o cantor foi criticado e internautas apontaram que ele “lacrou errado”.

Se explicou

Diante da polêmica, ele se pronunciou por meio das redes sociais. “Gente, que curioso a polarização das palavras. De uma coisa tão simples e que dentro de tantas coisas incríveis, a gente vê uma discussão enorme por causa da semântica, do entendimento dessas palavras”, começou o artista.

“Na realidade, de uma mudança, de uma palavra. As pessoas podem cantar como elas quiserem, elas conhecem a música de um jeito. ‘Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino’. Eu fico muito feliz que elas gostem disso e que cantem a música dessa forma. Quem sou eu pra dizer se você pode cantar ou não pode cantar do jeito que você quiser ?! A arte é livre”, seguiu.

Toni Garrido explicou que, com a mudança na letra, queria homenagear as mulheres. “No meu entendimento, na minha brincadeira amorosa eu queria homenagear as mulheres. Todo grande homem tem a grandeza de um pai e de uma mãe. E de um menino também, poeticamente falando”, disse.

Homenagem

“Eu queria muito dizer que todo grande homem, tem por trás dele, ou a frente dele, ou junto dele uma grande mulher. E a gente não fala muito isso. Então, é por isso que eu coloco aqui que ‘já que pra ser homem tem que ter a grandeza de uma mulher’”, completou o vocalista do Cidade Negra.

Ao encerrar, o cantor pediu que as pessoas fiquem em paz. “É a mãe, a pessoa que cuida dele, ou a irmã, ou qualquer elemento feminino.. Que o conduz e que dá uma sensibilidade, um equilíbrio, na personalidade dele para ele ser um ser humano querido, legal, gente fina. É só isso. Fiquem em paz e com muito amor no coração!”, concluiu.