Toparia? Figurante revela valor do cachê para participar do remake de “Vale Tudo”

Que “Vale Tudo” está se aproximando da reta final você já sabe, mas será que sabe quanto os figurantes ganham para compor as cenas com Débora Bloch, Cauã Reymond e companhia? A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, conversou com Rodrigo Gomes, que revelou o valor que essas participações especiais podem render.

“Depende da cena, do figurante e do que ele vai fazer. Hoje, meu cachê varia entre R$ 89 e R$ 175”, disse Rodrigo.

Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Reprodução/Globo Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann) em "Vale Tudo" Reprodução/Globo Solange (Alice Wegmann) em ação de merchan em "Vale Tudo" Reprodução/Globo Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmmann) em "Vale Tudo" Divulgação/Globo Ana Clara (Samantha Jones) em "Vale Tudo" Reprodução/Globo

O figurante, que está no Copacabana Palace gravando cenas com Odete Roitman e César Ribeiro, falou da sua expectativa para o fechamento do folhetim: “A novela é realmente espetacular, muitas expectativas nessa reta final. Ter tido a oportunidade de participar desse núcleo dos Roitman foi uma sensação incrível, uma experiência maravilhosa. Podem ter certeza de que vem muita coisa por aí!”, afirmou.

Rodrigo Gomes ainda comentou sobre as tretas nos bastidores de “Vale Tudo” que tomaram o noticiário no começo da novela: “Nós, que fazemos a figuração, não sabemos de tudo o que acontece por trás dos bastidores. Mas, até então, em todas as cenas que participei, eles foram muito simpáticos, muito receptivos e nos ajudam dentro do set”.