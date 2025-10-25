Torcedor do Fortaleza flagra flamenguistas infiltrados no Castelão

Em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza venceu o Flamengo por 1 x 0 na noite deste sábado (25/10). O gol do triunfo foi marcado por Breno Lopes, ainda no primeiro tempo. Durante o tento do atacante, um torcedor do Leão do Pici flagrou flamenguistas infiltrados no Castelão.

Comemora vai pic.twitter.com/zmJP7EC2DE — CENTRAL DO FORTALEZA (@centraldoleao) October 26, 2025

No vídeo, é possível ver o torcedor do Fortaleza gravando e provocando outras pessoas que não comemoraram o gol do Leão do Pici. Segundo o adepto tricolor, os indivíduos eram torcedores do Flamengo e, por isso, não celebraram o gol do Fortaleza.

Antes da partida, o Leão publicou uma mensagem nas redes sociais informando que, caso um torcedor do Flamengo estivesse no setor destinado à torcida mandante, o mesmo seria retirado do Estádio Castelão.

Atenção, torcedor visitante! O acesso de torcedores visitantes aos setores destinados exclusivamente à torcida do Fortaleza está proibido. Em cumprimento à recomendação do Ministério Público, torcedores do time adversário identificados em áreas reservadas à torcida mandante… pic.twitter.com/BbTNcGZEvW — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) October 24, 2025

Próximas partidas

O Fortaleza volta a entrar em campo na próxima segunda-feira (3/11). Pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão, a equipe enfrenta o Santos na Vila Belmiro, às 20h. Já o Flamengo volta as atenções para a semifinal da Libertadores. Na quarta-feira (29/10), o Rubro-negro visita o Racing, às 21h30.