torcedor-processa-lebron-james-por-alarme-falso-sobre-aposentadoria

O suspense criado por LeBron James nesta semana, que gerou rumores sobre a aposentadoria do astro da NBA, pode acabar nos tribunais.

Segundo o site americano TMZ, um torcedor do Los Angeles Lakers, equipe em que LeBron atua, decidiu entrar com processo contra o jogador. Quando surgiu o “alarme falso” sobre a aposentadoria do jogador, Andrew Garcia correu para comprar ingressos para um jogo.

LeBron James é astro do Los Angeles Lakers.

Jogador disse que faria grande anúncio nesta semana.

LeBron James, em ação pelo Lakers.

A ação que Andrew move contra LeBron foi protocolada na última quarta-feira (8/10), no tribunal de pequenas causas do Condado de Los Angeles. O torcedor exige que a estrela do basquete pague o valor de 865 dólares (cerca de R$ 4,6 mil). O valor equivale às duas entradas compradas para o duelo entre LA Lakers e Cleveland Cavaliers, primeira equipe de James na NBA.

No processo, o fã do Lakers pede o reembolso do valor alegando “fraude e engano”, além de afirmar que não compraria os ingressos caso LeBron não fosse aposentar.

LeBron e o anúncio misterioso

Principal nome da NBA, LeBron James mobilizou o mundo na última terça-feira (7/10) ao prometer um anúncio inédito, que chamou de “a decisão das decisões”. A situação levantou especulações sobre uma possível aposentadoria do astro.

Contudo, o mistério terminou com o anúncio de um comercial de bebida alcoólica, quebrando expectativas de quem aguardava um comunicado sobre o futuro esportivo do jogador.