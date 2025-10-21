Torcedores do Atlético-MG se revoltam com marcação de pênalti; veja

21/10/2025
Durante o primeiro tempo do confronto entre Atlético-MG e Independiente del Valle, na noite desta terça-feira (21/10), no Estádio Banco Guayaquil, no Equador, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, um lance causou revolta na torcida atleticana.

Logo nos momentos iniciais da partida, aos sete minutos do primeiro tempo, Patrik Mercado foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti.

Na sequência, o arbitro foi chamado pelo VAR, e mesmo após revisão do lance, manteve a penalidade. Na cobrança, Sornoza bateu cruzado e abriu o placar do confronto.

Veja o lance:

tá liberado chutar perna do adversário na área agora e penalti pic.twitter.com/Nk1383Ojii

— caca do galo (@cacadogaloo) October 22, 2025

O lance gerou revolta dos torcedores do Atlético-MG nas redes sociais e até rivais concordaram com as reclamações. Veja as reações:

ASSALTARAM O CLUBE ATLÉTICO MINEIRO

— m. (@m7thias) October 22, 2025

Que roubo descarado

— Wilson Soares Corrêa (@wilcsc14) October 22, 2025

Pênalti escandaloso que deram contra o Atlético Mineiro, o VAR ainda chamou, mas o árbitro viu e confirmou o pênalti 🤦🏽‍♂️

— Cr7 (@JorgeA33035) October 22, 2025

sem clubismo, não foi pênalti nem aqui e nem na china mas já que é o atlético que foi garfado eu automaticamente fico assim: pic.twitter.com/1YZcRZ0dwu

— livia (@livia_m19) October 22, 2025

