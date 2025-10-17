Torcedores do Vitória desabam de arquibancada durante confusão. Vídeo

O Vitória venceu o Bahia por 2 x 1, nessa quinta-feira (16/10), no Estádio Barradão. Os donos da casa marcaram o gol da vitória quando a partida já se encaminhava para o final e, após a confirmação da virada, torcedores caíram da arquibancada durante uma confusão generalizada. Em registro compartilhado nas redes sociais, é possível ver que a briga iniciou na parte de cima da área destinada à torcida do clube.
Veja vídeo do momento:
Relatos nas redes sociais confirmam a gravidade do acontecimento. Um torcedor declarou que bateu a cabeça ao cair e afirmou que chegou a ver crianças e idosos entre os feridos durante o ocorrido.
O Vitória ainda não se posicionou sobre o acidente. O triunfo no clássico contra o Bahia fez com que o time Rubro-Negro chegasse aos 28 pontos e se mantivesse vivo na luta contra o rebaixamento.