Torcedores se revoltam com arbitragem de São Paulo x Palmeiras; veja

Em jogo realizado na tarde deste domingo (5/10), o Palmeiras ganhou do São Paulo por 3 x 2, de virada, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Porém, o que mais chamou a atenção dos torcedores foi a atuação arbitragem no confronto.
Para os são-paulinos, houve lances em que o Tricolor foi prejudicado e, por isso, o time acabou derrotado no MorumBIS. Nas redes sociais, as pessoas reagiram a situação, veja:
essa partida São Paulo x Palmeiras foi um vergonha, arbitragem roubando escancaradamente sem nenhum pudor ou medo de ser punido.
ARBITRAGEM BRASILEIRA É UMA VERGONHA
— Lina (@linalittleworld) October 5, 2025
Segundo tempo poderia ter começado com 3 a 0 para o São Paulo. Árbitro estraga o jogo, São Paulo sente os roubos e o Palmeiras empata. Foi a forma que o adversário do São Paulo conseguiu competir no Morumbis hoje.
— Gabriel Sá (@OGabrielSa) October 5, 2025
@CBF_Futebol uma vergonha a arbitragem do Ramon Abatti Abel e o VAR do jogo do São Paulo x Palmeiras
— Gabbi Oliveira (@eigabim) October 5, 2025
Não dá pra acreditar de maneira alguma na honestidade da CBF depois de um lance como esse
Um dos pênaltis mais claros desse Brasileirão e além do árbitro não marcar o VAR NEM CHAMOU PRA REVISÃO
O São Paulo foi assaltado de forma escancarada pic.twitter.com/939vE1vS9w
— Diggo (@diggocoelho) October 5, 2025