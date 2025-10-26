Torcida da Ponte Preta debocha de Craque Neto após título: “Corno”

A Ponte Preta conquistou, nesse sábado (25/10) o título da Série C do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Londrina por 2 x 0 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Esta é a primeira taça de nível nacional da Macaca em 125 anos de história.

Durante a comemoração pelo feito, a torcida da equipe campineira estendeu uma faixa debochando do ex-jogador e apresentador Craque Neto, com a frase: “A Ponte é campeã, e o Neto é corno”.

Neto é ídolo histórico do Guarani, rival da Ponte. Antes da final da Série C, o ex-jogador declarou torcida ao Londrina, pedindo para a equipe paranaense “arrebentar com a Ponte Preta”.

Ponte campeã

Tradicional equipe do interior paulista, a Ponte Preta não tinha um título nacional até a conquista da Série C nesse sábado. A Macaca empatou o primeiro jogo contra o Londrina por 0 x 0, e venceu o jogo de volta por 2 x 0 em Campinas.

Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo por Toró e Élvis. Após o apito final, torcedores invadiram o gramado para comemorar o título da Série C do Brasileirão com os jogadores e toda comissão técnica do clube campineiro.