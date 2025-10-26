26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Torcida da Ponte Preta debocha de Craque Neto após título: “Corno”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
torcida-da-ponte-preta-debocha-de-craque-neto-apos-titulo:-“corno”

A Ponte Preta conquistou, nesse sábado (25/10) o título da Série C do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Londrina por 2 x 0 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Esta é a primeira taça de nível nacional da Macaca em 125 anos de história.

Durante a comemoração pelo feito, a torcida da equipe campineira estendeu uma faixa debochando do ex-jogador e apresentador Craque Neto, com a frase: “A Ponte é campeã, e o Neto é corno”.

4 imagensTorcida da Ponte Preta debocha de Craque Neto.Ponte conquistou o primeiro título de nível nacional Torcida da Ponte Preta comemorando título da Série C do BrasileirãoFechar modal.1 de 4

Craque Neto

Reprodução2 de 4

Torcida da Ponte Preta debocha de Craque Neto.

Reprodução / SportyNet3 de 4

Ponte conquistou o primeiro título de nível nacional

Reprodução/A.A. Ponte Preta4 de 4

Torcida da Ponte Preta comemorando título da Série C do Brasileirão

Reprodução/A.A. Ponte Preta

Leia também

Neto é ídolo histórico do Guarani, rival da Ponte. Antes da final da Série C, o ex-jogador declarou torcida ao Londrina, pedindo para a equipe paranaense “arrebentar com a Ponte Preta”.

Ponte campeã

Tradicional equipe do interior paulista, a Ponte Preta não tinha um título nacional até a conquista da Série C nesse sábado. A Macaca empatou o primeiro jogo contra o Londrina por 0 x 0, e venceu o jogo de volta por 2 x 0 em Campinas.

Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo por Toró e Élvis. Após o apito final, torcedores invadiram o gramado para comemorar o título da Série C do Brasileirão com os jogadores e toda comissão técnica do clube campineiro.

APÓS 125 ANOS A PONTE PRETA CONQUISTA SEU PRIMEIRO TÍTULO NACIONAL!
pic.twitter.com/GfsCpBrgfm

— out of context brasileirão (@oocbrsao) October 25, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost