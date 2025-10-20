torcida-do-flamengo-esgota-ingressos-para-semi-da-libertadores-contra-o-racing

A torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos para o jogo contra o Racing, da Argentina, nesta quarta-feira (22/10), pela ida da semifinal da Libertadores. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

As vendas começaram no dia 7 de outubro e, em poucas horas, as entradas se esgotaram. Para o público geral, os valores variavam de R$ 350 a R$ 2 mil. Já os sócios-torcedores tiveram acesso a preços mais acessíveis, entre R$ 87,50 e R$ 1.037,50.

Bruno Henrique celebra o gol da vitória com o técnico Filipe Luís em frente à torcida do Flamengo. Gilvan de Souza/Flamengo Mais de 63 mil pagantes acompanharam a partida no Maracanã. Gilvan de Souza/Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo Jogadores do Flamengo durante a disputa de pênaltis. Gilvan der Souza/Flamengo

O apoio nas arquibancadas tem sido uma constante nos jogos do Flamengo. Recentemente, o clube bateu recorde de público no novo Maracanã. Na vitória sobre o Cruzeiro, pelo Brasileirão, o estádio recebeu 67,8 mil pagantes e 72,5 mil presentes, com renda de R$ 5,8 milhões, o maior público entre clubes desde a reforma para a Copa do Mundo de 2014.

No último domingo (19/10), o clima foi semelhante. A vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2 também levou 71,6 mil torcedores ao Maracanã.

O jogo de volta da semifinal será na próxima quarta-feira (29/10), em Buenos Aires, onde o Flamengo tentará confirmar a vaga na final da Libertadores.