torcida-do-palmeiras-pede-treino-aberto-antes-de-jogo-na-libertadores

O Palmeiras tem uma semana decisiva na Libertadores. Pela semifinal da competição internacional, o Alviverde enfrenta a LDU na quinta-feira (30/10), no Allianz Parque, às 21h30. Por conta da importância da partida, a torcida palmeirense solicitou um treino aberto para ser realizado na quarta-feira (29/10).

LUTAREMOS JUNTOS! Em razão da batalha que teremos quinta-feira (30) e do apoio incondicional da torcida com o clube, pedimos que o Palmeiras abra o treino da quarta-feira (29) no Allianz Parque para o seu povo. pic.twitter.com/Bywy0hW0L3 — Mancha Alvi Verde (@torcidamv83) October 27, 2025

Em conjunto, duas torcidas organizadas do Palmeiras postaram uma imagem com o pedido para o treino aberto: Mancha Verde e Savoia. No texto, as organizadas dizem: “Juntos podemos fazer a diferença, onde time e torcida serão um só! Contem conosco. Somos o time da virada! Vamos pra cima, porco!”.

Palmeiras e LDU se enfrentam em partida decisiva da Copa Libertadores da América. No duelo de ida, o time equatoriano venceu por 3 x 0, gols marcados por Villamíl (duas vezes) e Azulgaray.

Para carimbar a classificação à final, o time brasileiro precisa vencer por quatro gols ou mais de diferença. Caso vença por três, a decisão irá para os pênaltis. Qualquer outro resultado o Palmeiras será eliminado.