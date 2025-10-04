Torneio Abertura NBB: assista Unión Santa Fé x Brasília pelo 3º lugar

O Metrópoles transmite, ao vivo e com imagens pelo YouTube, o jogo entre Club Atlético Unión e Caixa/Brasília Basquete, valendo o 3º lugar do Torneio Abertura NBB. A partida será disputada no Ginásio Arena BRB Nilson Nelson, neste sábado (4/10).

Metrópoles é a nova casa do esporte no Brasil

A transmissão do Torneio Abertura do NBB é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa Paulista e a Copa Santa Catarina.