Torneio Abertura NBB: Botafogo vence Cruzeiro e vai à disputa de nono

Em jogo realizado nesta sexta-feira (3/10), na Arena BRB Nilson Nelson, o Botafogo venceu o Cruzeiro por 91 x 82 em confronto válido pelo Torneio Abertura Novo Basquete Brasil (NBB). O destaque da partida foi do pivô do Alvinegro, Alcassa, com 20 pontos e 13 rebotes.
As equipes voltam para a quadra neste sábado (4/10). O time carioca enfrentará o Fortaleza Basquete Cearense pela disputa de nono lugar. Por sua vez, a Raposa irá jogar contra o Brusque no confronto pela 11ª colocação.
O Torneio Abertura NBB conta com transmissão gratuita e exclusiva pelo canal do Metrópoles no YouTube.
Começo equilibrado
Na metade inicial do primeiro quarto, o Cruzeiro tomou conta do jogo e chegou abrir vantagem de 11 pontos para o seu adversário. Porém, após parada técnica, o Botafogo se recuperou, foi melhor do que a equipe mineira e tirou a desvantagem para apenas dois.
No início do segundo período, o Botafogo aproveitou do bom momento no jogo e virou o placar ao seu favor. O time carioca se manteve na liderança, até que restando poucos menos de dois minutos o Cruzeiro retomou a vantagem. Deste ponto em diante o confronto ficou equilibrado, os times trocavam pontos e a mantinham pontuações próximas.
Final de segundo quarto: Botafogo 47 x 45 Cruzeiro
Botafogo vence
O terceiro quarto foi de domínio do Botafogo. O time carioca, que já estava a frente do placar, aumentou a sua vantagem para 70 x 57. Além de uma boa defesa, o ataque do Glorioso também foi bem, com destaque para os 12 pontos de Xavier no período.
No último período, o Cruzeiro foi melhor, diminuiu a larga vantagem imposta pelo Botafogo e chegou a ter apenas duas posses de diferença para o Alvinegro. Porém, mesmo após bom quarto, a vitória ficou com o time do Rio de Janeiro.
Final de jogo: Botafogo 91 x 82 Cruzeiro
