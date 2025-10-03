03/10/2025
Universo POP
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”

Torneio Abertura NBB: Botafogo vence Cruzeiro e vai à disputa de nono

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
torneio-abertura-nbb:-botafogo-vence-cruzeiro-e-vai-a-disputa-de-nono

Em jogo realizado nesta sexta-feira (3/10), na Arena BRB Nilson Nelson, o Botafogo venceu o Cruzeiro por 91 x 82 em confronto válido pelo Torneio Abertura Novo Basquete Brasil (NBB). O destaque da partida foi do pivô do Alvinegro, Alcassa, com 20 pontos e 13 rebotes.

As equipes voltam para a quadra neste sábado (4/10). O time carioca enfrentará o Fortaleza Basquete Cearense pela disputa de nono lugar. Por sua vez, a Raposa irá jogar contra o Brusque no confronto pela 11ª colocação.

O Torneio Abertura NBB conta com transmissão gratuita e exclusiva pelo canal do Metrópoles no YouTube.

3 imagensFechar modal.1 de 3

João Pires/ LNB2 de 3

João Pires/ LNB3 de 3

João Pires/ LNB

Leia também

Começo equilibrado

Na metade inicial do primeiro quarto, o Cruzeiro tomou conta do jogo e chegou abrir vantagem de 11 pontos para o seu adversário. Porém, após parada técnica, o Botafogo se recuperou, foi melhor do que a equipe mineira e tirou a desvantagem para apenas dois.

No início do segundo período, o Botafogo aproveitou do bom momento no jogo e virou o placar ao seu favor. O time carioca se manteve na liderança, até que restando poucos menos de dois minutos o Cruzeiro retomou a vantagem. Deste ponto em diante o confronto ficou equilibrado, os times trocavam pontos e a mantinham pontuações próximas.

Final de segundo quarto: Botafogo 47 x 45 Cruzeiro

Botafogo vence

O terceiro quarto foi de domínio do Botafogo. O time carioca, que já estava a frente do placar, aumentou a sua vantagem para 70 x 57. Além de uma boa defesa, o ataque do Glorioso também foi bem, com destaque para os 12 pontos de Xavier no período.

No último período, o Cruzeiro foi melhor, diminuiu a larga vantagem imposta pelo Botafogo e chegou a ter apenas duas posses de diferença para o Alvinegro. Porém, mesmo após bom quarto, a vitória ficou com o time do Rio de Janeiro.

Final de jogo: Botafogo 91 x 82 Cruzeiro

Metrópoles é a nova casa do esporte no Brasil

A transmissão do Torneio Abertura NBB é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music Metrópoles Endurance. O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil e a Copa Santa Catarina.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost