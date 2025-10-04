Torneio Abertura NBB: Flamengo é campeão após derrotar KTO/Minas

Neste sábado (4/10), o Flamengo derrotou o KTO/Minas por 86 x 68 na final do Torneio Abertura do Novo Basquete Brasil (NBB), com parciais de 26-15, 21-25, 24-21 e 15-7. O destaque da partida foi Kayo, com 22 de eficiência. O título foi conquistado sobre o atual campeão da competição, que teve sua primeira edição em 2024.

O Torneio Abertura NBB teve transmissão gratuita e exclusiva pelo canal do Metrópoles no YouTube.

Wini Silva, destaque jovem do KTO/Minas, em disputa com o Cummings

Sérgio “Oveja” Hernandez já treinou a Seleção Argentina de Basquete

O americano Williams foi um destaque, sendo um do Minas mais tempo em quadra

Gui Deodato foi um dos destaques do rubro-negro na partida

Confira os destaques individuais de Flamengo e KTO/Minas

No primeiro quarto, o Flamengo manteve boa vantagem sobre o time de Léo Costa, chegando a abrir 14 x 7. Faltando três minutos, o treinador pediu tempo técnico após sofrer 21 x 11 e foi duro nas cobranças. Gui Deodato, Alexey e Cummings comandaram o rubro-negro, enquanto Williams e Wini Silva tentavam reagir. O placar fechou em 41 x 28 para os cariocas.

No segundo quarto, o cenário continuou complicado para o Minas, com o Flamengo jogando bem e dificultando qualquer tentativa de reação. A equipe carioca chegou a abrir 31 x 17. Os arremessos de três pontos dos mineiros tinham baixo aproveitamento (3 de 8, com 37,5%). Quando Oveja colocou Negrete e Manel, os jovens entraram bem e mantiveram o ritmo do rubro-negro. O Minas conseguiu diminuir a diferença no fim do período, fechando em 47 x 40 para o Flamengo.

Logo no início do terceiro quarto, o KTO/Minas deu sinais de que poderia empatar ou até virar o jogo. No entanto, o time de Sérgio “Oveja” Hernández freou a reação rapidamente, com uma bela bola de três de Gui Deodato, que ampliou para 57 x 46. A conversão de arremessos ficou equilibrada — 48% para o Flamengo e 46,7% para o Minas. O período terminou em 71 x 61.

O último quarto teve show defensivo do Flamengo, enquanto o KTO/Minas tentava reagir. O aproveitamento das equipes e o placar do período foram mais baixos, com destaque para a atuação das defesas. O cansaço também pesou, e os erros mantiveram a distância segura entre os times. O cestinha da partida foi Williams, com 21 pontos, mas quem roubou a cena foi Kayo, que alcançou 22 de eficiência e mostrou a força do banco e da base rubro-negra.

Metrópoles é a nova casa do esporte no Brasil

A transmissão do Torneio Abertura NBB é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance. O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil e a Copa Santa Catarina.