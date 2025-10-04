Torneio Abertura NBB: Fortaleza vence o Botafogo e fica na 11ª posição

Liderado por Gohlke, que marcou 18 pontos, o Fortaleza Basquete Cearense venceu o Botafogo Basquete e ficou na 11ª posição do Torneio Abertura NBB. A partida foi realizada neste sábado (4/10), no Ginásio BRB Nilson Nelson. Após a partida, as duas equipes se despediram da competição.
O cestinha da partida foi Maquardt, do time carioca, que marcou 26 pontos. Ele ainda deu quatro rebotes e uma assistência. Gohlke, melhor dos cearenses em quadra, deu três assistências. Veja como foi a partida:
O primeiro quarto foi vencido pelo time do Botafogo por 16 x 12. Maquardt brilhou e, sozinho, foi responsável por 14 pontos da equipe. Ele liderou os cariocas também na segunda parcial, mas o Fortaleza mostrou que não estava para brincadeira e fechou por 17 x 16, diminuindo a diferença para apenas três pontos.
No segundo tempo da partida, o time cearense não deu chance ao Botafogo e passeou em quadra, fechando os quartos seguintes com ampla vantagem. No terceiro, 25 x 13 e, no último, 28 x 18. Enquanto Gohlke foi liderou o Fortaleza no penúltimo período, Da Silva se sobressaiu no derradeiro.
