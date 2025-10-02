02/10/2025
Torneio Abertura NBB: KTO Minas bate Brasília Basquete e está na final

Valendo vaga na final do Torneio Abertura NBB, KTO Minas derrotou o CAIXA Brasília Basquete por 81 x 76, pela semifinal, nesta quinta-feira (2/10) na Arena BRB Nilson Nelson. Agora o Minas jogará a final da competição contra o Flamengo, no sábado (4/10), às 20h, enquanto o Brasília enfrenta o Unión Santa Fé.

As partidas do campeonato contam com transmissão gratuita e exclusiva pelo canal do Metrópoles no YouTube.

A partida começou muito igual, sem que ninguém abrisse uma diferença grande. Apesar disso, alguns erros no ataque e perda de posse fizeram o Brasília perder a possibilidade de controlar o jogo.

Com muita disputa física para ganhar os rebotes, a liderança mudava rapidamente. Por volta dos sete minutos, o Brasília começou a exagerar as bolas de três, aproveitando pouco. Em uma recuperação do Buiú, o placar fechou em 22 x 20 para os mineiros.

Logo que o Minas abriu 40 x 35, com erros do Brasília, Dedé Barbosa gastou seu pedido de tempo técnico, pedindo para que seus jogadores puxassem a marcação de Wini Silva e Fischer.

Com excelente arremesso de três pontos de Fischer, o placar fechou em 45 x 37 para o time de Belo Horizonte.

O argentino Corvalán foi um dos destaques do Brasília Basquete

O confronto continuou disputado, mas um desafio do Brasília fez o jogo parar por alguns minutos, apenas retornando quando a arbitragem não marcou interferência de Wini em uma bola de Corvalan quicando no aro. O americano McCree seguia muito regular no jogo (19 pontos de 24 tentados, 79%), cestinha até ali.

O Brasília Basquete encostou, com o placar 53 x 50. Buiú foi penalizado por uma falta técnica de Dedé Barbosa e foi ejetado do jogo. O período terminou em 59 x 50 para os mineiros.

Tentando encostar no placar, o Brasília contava com Brunão, começando bem o último período e sendo importante para o jogo dos brasilienses. Enquanto isso, para o Minas, Paranhos e Wini Silva eram os apoios do McCree, como destaques do time.

Nos instantes finais, mais um desafio pedido ejetou Ricardo Fischer por falta antidesportiva, com o placar 65 x 55. Um excelente arremesso de três pontos de Lucas Lacerda fez Léo Costa pedir tempo técnico, com 5 pontos de diferença.

Faltando menos de dois minutos, Kevin Crescenzi acertou uma bola para somar os três pontos e fazer a torcida acreditar na virada, com placar de 53 x 50. O outro americano do KTO Minas conseguiu fazer belo arremesso depois de uma disputa perdida no garrafão, deixando o time próximo da vitória com 75 x 71.

Após instantes emocionantes, os mineiros demonstraram calma e efetividade para fechar em 81 x 76, garantindo a vaga na final no sábado.

A transmissão do Torneio Abertura NBB é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles SportsMetrópoles Music e Metrópoles Endurance. O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil e a Copa Santa Catarina.

