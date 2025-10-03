03/10/2025
Torneio Abertura NBB: Pato Basquete bate o União Corinthians de virada

Na sequência do Torneio Abertura NBB, o Pato Basquete derrotou o União Corinthians por 74 x 68, nesta sexta-feira (3/10), garantindo a quinta colocação no campeonato. A partida foi disputada na Arena BRB Nilson Nelson. Esta foi a última partida dos times no campeonato.

As partidas do campeonato contam com transmissão gratuita e exclusiva pelo canal do Metrópoles no YouTube.

O União Corinthians começou melhor, abrindo 7 x 0 em dois minutos, com três faltas cometidas pelo Pato Basquete.  Os quatro primeiros pontos do Pato foram em enterradas e a equipe partiu em busca da virada se aproveitando dos erros do adversário, mas não conseguiu reverter a situação. Com o apito da sirene, o União Corinthians foi para o intervalo vencendo por 22 x 12.

No segundo quarto, as duas equipes erraram muito e ficaram quase três minutos sem alterar o placar. Só que antes de fechar esse tempo, Davi Rossetto encaixou um arremesso de dois pontos para o União Corinthians. Ao abrir 30 x 14, o Renan Gitiony pediu tempo técnico, pois o Pato passava tempos difíceis no confronto.

Hollowell e Isaac para a equipe paranaense e Thompson, pelo Pato, se destacavam virando o cestinha do jogo e encostando no placar. O período terminou em 37 x 31 para o União Corinthians.

Thompson foi o cestinha do jogo

Hollowell, com a posse, foi um dos destaques do Ceisc/União Corinthians, com ótimo aproveitamento em arremessos de três pontos

Confira os destaques individuais de Pato e União Corinthians

O jogo voltou igual, mas Thompson do Pato teve o dedo deslocado e saiu para colocarem no lugar. Um excelente arremesso de três do Edu Marília diminuiu para 41 x 39. E o time de Renan Gitiony fez o impossível: Michel acertou três arremessos seguidos de três e virou para 49 x 48.

O jogo ganhou muita tensão e drama, com os paranaenses assumindo a ponta do placar por dois pontos, em 56 x 54, no terceiro período.

Com faltas e desafios no último quarto, o jogo manteve boa disputa com muitos contra-ataques rápidos, mantendo a disputa interessante. Um acerto incrível de três do Crews abriu 69 x 61 e Rodrigo Silva pediu tempo técnico, para tentar evitar a derrota. O treinador tentava e exigia muito de seus jogadores, mas o time não conseguia reagir, enquanto os paranaenses abriam uma boa diferença de pontos. Vitória de virada por 74 x 68 para o Pato Basquete.

A transmissão do Torneio Abertura NBB é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles SportsMetrópoles Music e Metrópoles Endurance. O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil e a Copa Santa Catarina.

