Torneio Abertura NBB: pelo 5º lugar, Caxias vence Unifacisa no limite

Fechando a noite desta sexta-feira (3/10) do Torneio Abertura NBB, Caxias do Sul derrotou o Unifacisa por 74 x 73, na Arena BRB Nilson Nelson. Com parciais de 21 x 19, 14x 23, 25 x 17 e 13 x 15, esse foi o último jogo dos times na competição, garantindo o quinto lugar para o Caxias.

O primeiro período mostrou duas equipes muito iguais, com retomadas à frente no placar a todo momento. Leal, Anthony e Sifontes conseguiam fazer o Unifacisa pontuar, enquanto Vezaro, Omena e Humberto corriam atrás pelo Caxias do Sul. O maior pontuador do NBB, Shamell, também teve seus momentos de brilho. O quarto fechou em 21 x 19, para a equipe da Paraíba.

Após o pedido de tempo técnico de seu treinador Rodrigo Barbosa, o Caxias reagiu e conseguiu reverter o placar para 40 x 35, colocando pressão para o treinador Pablo Costa. “Estamos dando um monte de cabeçada, enquanto eles estão bem”, desabafou o profissional do Unifacisa.

Vezaro foi um dos destaques do Caxias na partida, com 14 pontos, 5 rebotes e 1 assistência

Jimmy consegue arremessar em disputa contra o Tom

Shamell, maior pontuador da história do NBB, foi o cestinha com 18 pontos, junto com Leal do Unifacisa

Confira os destaques individuais de Caxias e Unifacisa

O jogo ganhou contornos dramáticos com a retomada do Unifacisa no jogo. Gueye, o mais eficiente, e Sifontes ditaram o ritmo dos paraibanos, mas os jogadores do Caxias seguiam correndo atrás, chegando a empatar em 56 x 56. Com os paraibanos à frente, o terceiro quarto fechou em 60 x 59.

Ainda com muito confronto entre as duas equipes, o jogo seguia emocionante no último período e sem um distanciamento no placar entre as equipes. Com menos de dois minutos, Miguel fez uma falta em João Paulo e torceu o tornozelo na queda, deixando a quadra. A vantagem máxima no período foi de cinco pontos para o Caxias do Sul, que venceu a partida.

