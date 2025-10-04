04/10/2025
Torneio Abertura NBB: Unión Santa Fé vira contra Brasília e fica em 3º

Em um jogo eletrizante, pelo Torneio Abertura NBB, o Unión Santa Fé, da Argentina, segurou o Brasília e venceu a partida por 86 x 81. Com o triunfo, os hermanos garantiram a terceira posição e deixaram os donos da casa em quarto. Apesar da derrota, o time de Dedé Barbosa lutou até o fim, mas sofreu a virada no último quarto e amargou o revés.

Cada time ficou levou duas parciais para casa. Enquanto os gringos levaram o primeiro (26 x 22) e o quarto (19 x 6), o Brasília levou o segundo (28 x 20) e o terceiro (25 x 19). Veja como foi o jogo:

Jogando diante da torcida, o Brasília começou a partida atrás no placar. Com Quirós comandando o Unión Santa Fé, os argentinos conseguiram sair na frente do marcador. O 26 x 22 foi suficiente para que o Brasília mudasse a postura para os demais quartos.

Na segunda parcial, o time da capital mostrou a força do NBB, quando foi o quarto colocado na tabela de classificação, e virou a partida com estilo. Brunão e Lucas brilharam , com sete e seis pontos, respectivamente, colocando o Brasília na frente após vitória por 28 x 20.

O cenário se repetiu na sequência, com Brunão anotando mais 10 pontos e liderando o time da casa para uma nova vitória, 25 x 19. A torcida fazia festa no Ginásio Arena BRB Nilson Nelson e tentava levar o time da casa ao terceiro lugar da competição.

No último quarto, entretanto, os argentinos elevaram o ímpeto e não deram chances ao Brasília. Com uma defesa implacável e convertendo os arremessos, o Unión Santa Fé virou a partida e se manteve à frente no placar durante grande parte do duelo. Os donos da casa não abaixavam a cabeça e tentavam a virada.

Os Hermanos seguraram os brasileiros e venceram por 86 x 81.

