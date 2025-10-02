Torneio Abertura NBB: veja Caxias do Sul x União Corinthians ao vivo

O Metrópoles transmite, ao vivo e com imagens pelo YouTube, o jogo entre Caxias do Sul e União Corintians, válido pela disputa de 5º ao 8º lugar do Torneio Abertura NBB. A partida acontece no Ginásio Arena BRB Nilson Nelson, nesta quinta-feira (2/10).
Leia também
-
Torneio Abertura NBB: saiba quem se classificou às semis
-
Torneio Abertura NBB: veja como foi Cruzeiro x Caixa Brasília Basquete
-
Torneio Abertura NBB: Minas vence Botafogo de virada e se classifica
-
Torneio Abertura NBB: Flamengo vence Pato Basquete e vai à semifinal
Metrópoles é a nova casa do esporte no Brasil
A transmissão do Torneio Abertura do NBB é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.
O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa Paulista e a Copa Santa Catarina.