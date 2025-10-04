04/10/2025
Torneio Abertura NBB: veja Fortaleza x Botafogo ao vivo

Escrito por Metrópoles
torneio-abertura-nbb:-veja-fortaleza-x-botafogo-ao-vivo

O Metrópoles transmite, ao vivo e com imagens pelo YouTube, o jogo entre Fortaleza x Botafogo, valendo o 11º lugar do Torneio Abertura NBB. A partida será disputada no Ginásio Arena BRB Nilson Nelson, neste sábado (4/10).

Metrópoles é a nova casa do esporte no Brasil

A transmissão do Torneio Abertura do NBB é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa Paulista e a Copa Santa Catarina.

