02/10/2025
Torneio Abertura NBB: veja KTO Minas x Caixa Brasília Basquete ao vivo

O Metrópoles transmite, ao vivo e com imagens pelo YouTube, o jogo entre KTO Minas e Caixa Brasília Basquete, válido pelas semifinais do Torneio Abertura NBB. A partida acontece no Ginásio Arena BRB Nilson Nelson, nesta quinta-feira (2/10).

A transmissão do Torneio Abertura do NBB é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa Paulista e a Copa Santa Catarina.

