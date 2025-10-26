26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Touro: confira o horóscopo de hoje (26/10) para seu signo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
touro:-confira-o-horoscopo-de-hoje-(26/10)-para-seu-signo

O domingo trará perspectivas mais amplas e pés no chão. Pesquise um curso, reúna documentos e organize um plano de crescimento com etapas curtas. Você terá ótimas ideias para simplificar processos e preservar a qualidade do trabalho.

Leia também

Falar sobre futuro a dois aumentará a cumplicidade no amor. Planeje uma viagem com antecedência. Doces ou travessuras? Como cada signo lida com as festas de Halloween

13 imagensO signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiançaOs taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormirO signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligenteRepresentado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoçõesOs leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidadeFechar modal.1 de 13

Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano

Alto Astral / Reprodução 2 de 13

O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança

Arte/Metrópoles 3 de 13

Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir

Arte/Metrópoles 4 de 13

O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente

Arte/Metrópoles 5 de 13

Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções

Arte/Metrópoles 6 de 13

Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade

Arte/Metrópoles 7 de 13

Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados

Arte/Metrópoles 8 de 13

O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza

Arte/Reprodução 9 de 13

O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente

Arte/Metrópoles 10 de 13

Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade

Arte/Metrópoles 11 de 13

Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária

Arte/Metrópoles 12 de 13

Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva

Arte/Metrópoles 13 de 13

Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções

Arte/Reprodução

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost