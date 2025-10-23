23/10/2025
TPM, inchaço, cansaço? Veja o que comer em cada fase do ciclo

Entender o ciclo menstrual é essencial para ajustar a alimentação e conquistar mais disposição, menos cólicas e melhor performance

O corpo feminino muda e a alimentação também deve mudar

O ciclo menstrual é dividido em fases que influenciam diretamente o apetite, o metabolismo e o bem-estar.

Compreender essas variações ajuda a adaptar a alimentação, otimizar treinos e até reduzir sintomas como cólicas, inchaço e irritabilidade.

Reprodução

🩸 Fase menstrual (dias 1 a 5)

Durante a menstruação, ocorre perda de ferro e queda hormonal, o que pode gerar cansaço, dores e retenção de líquidos.

O que priorizar:

  • Alimentos ricos em ferro: carnes magras, feijão, lentilha, beterraba.

  • Fontes de vitamina C para melhorar a absorção do ferro.

  • Chás anti-inflamatórios, como camomila e gengibre.

Evite: cafeína e excesso de sal, que aumentam o desconforto e a retenção.

🌱 Fase folicular (dias 6 a 14)

É quando os hormônios voltam a subir:  energia e humor melhoram, e o corpo responde melhor aos treinos.

O que priorizar:

  • Proteínas magras e frutas antioxidantes (morangos, kiwi, laranja).

  • Carboidratos complexos (aveia, batata-doce, arroz integral).

  • Vegetais verdes-escuros para estimular o equilíbrio hormonal.

Dica da nutri: essa é a melhor fase para intensificar treinos e incluir novas metas alimentares.

🌸 Fase ovulatória (dias 14 a 17)

Com os níveis de estrogênio no auge, há aumento da disposição, libido e foco.

O que priorizar:

  • Frutas e vegetais ricos em zinco e magnésio (abacate, banana, castanhas).

  • Boa hidratação e fontes de ômega-3 (peixe, chia, linhaça).
    Esses nutrientes ajudam a manter o equilíbrio hormonal e o humor estável.

🌙 Fase lútea (dias 18 a 28)

Nessa fase, o corpo se prepara para uma nova menstruação e a TPM pode causar inchaço, compulsão por doces e irritabilidade.

O que priorizar:

  • Alimentos ricos em triptofano (banana, aveia, iogurte natural) para estimular serotonina.

  • Fontes de magnésio e cálcio para reduzir cólicas e retenção.

  • Evitar açúcar e ultraprocessados que pioram o humor e a inflamação.

Seu ciclo menstrual fala com você todos os meses  e a alimentação é uma ferramenta poderosa para entender e cuidar dessas mensagens.

Com o acompanhamento nutricional, é possível ajustar nutrientes, controlar sintomas e melhorar o desempenho em todas as fases.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101

