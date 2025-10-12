12/10/2025
Universo POP
“Trabalhar corpo e mente é a nossa missão”, diz Ramon Dino sobre inspirar jovens pelo mundo

Em entrevista exclusiva, o fisiculturista acreano fala sobre disciplina, família e superação

Ramon Dino, recém-coroado Mr. Olympia 2025 na categoria Classic Physique, abriu seu coração em entrevista exclusiva concedida a Douglas Richer Ao ser questionado sobre como vê a juventude que se inspira nele, Ramon destacou a importância de servir de exemplo: “Isso é bonito de se ver, nossa missão. O fisiculturismo é muito interessante, de disciplina e espiritual. Você trabalha o corpo e a mente, é muito bom hoje em dia”.

Ramon Dino em entrevista exclusiva/Foto: ContilNet

Ramon Dino em entrevista exclusiva/Foto: ContilNet

A disciplina, no entanto, não se limita aos treinos. Perguntado sobre como concilia a carreira, a família e o tempo de trabalho, Ramon revelou a parceria fundamental com a esposa Vitória Viana: “Vitória me ajuda muito. A gente se dedica muito ao esporte, tira tempo do nosso eu, mas ela sempre me apoia e me ajuda”.

Sobre a pressão de competir em alto nível, o campeão comentou que inicialmente sofria, mas encontrou equilíbrio através da terapia: “Recebemos pressão sempre, mas aprendemos a lidar da melhor forma”. E ao relembrar o último campeonato que participou até aquele momento, em que não conquistou o primeiro lugar, afirmou: “O resultado foi um choque… não foi o que a gente queria, mas trouxe aprendizado. Nunca deixar nada pra depois. A preparação não pode mudar o que você é, e isso trouxe aprendizado, está ótimo”.

Vitória também comentou sobre como cuida do marido após as competições: “Assim que ele sai, eu parabenizo, abraço. Estou ali pra ele. O campeão não é feito só na vitória; também nas perdas há campeões. Ele foi muito corajoso e fez o melhor dele. Isso não muda toda a sua carreira e quem ele é. Ele não é resumido como segundo colocado”.

Entre disciplina, dedicação e inspiração, a entrevista capturou a essência de Ramon Dino: um campeão que inspira pelo exemplo, pelo esforço e pela humanidade.

Veja o vídeo:

