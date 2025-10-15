Traficante é presa com 32 porções de cocaína escondidas nas roupas

A Seção de Repressão às Drogas da 33ª Delegacia de Polícia prendeu em flagrante uma mulher de 25 anos suspeita de utilizar uma loja de roupas como fachada para o tráfico de drogas, na QR 205 de Santa Maria.

A ação foi resultado de um trabalho investigativo iniciado a partir de denúncias anônimas encaminhadas pelo Disque-Denúncia 197, canal oficial da Polícia Civil do DF.

As informações recebidas apontavam intensa movimentação de usuários e o uso do estabelecimento comercial para dissimular atividades ilícitas, o que motivou o monitoramento do local pelos agentes.

Durante o cumprimento das diligências, os policiais flagraram a suspeita com 32 porções de cocaína escondidas em suas vestes, prontas para a comercialização.

Em buscas foram realizadas em endereços relacionados à investigada foram apreendidas porções de maconha, crack e comprimidos de ecstasy, além de R$ 292,00 em espécie, duas máquinas de cartão de crédito, um aparelho celular e um veículo utilizado na atividade criminosa.

Ainda durante a operação, um usuário de crack, de 56 anos, foi autuado em flagrante por falso testemunho, após tentar enganar a autoridade policial ao prestar declarações inverídicas sobre os fatos apurados.

Segundo os investigadores, o caso integra uma linha de apurações voltadas ao combate do tráfico em estabelecimentos comerciais, uma modalidade de dissimulação que tem se tornado cada vez mais comum na região.

Traficantes vêm se utilizando de fachadas comerciais para reduzir a suspeita da vizinhança e dificultar a ação das forças de segurança.

A mulher foi autuada por tráfico de drogas e encaminhada à carceragem da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.