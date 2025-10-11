Traficante é preso com R$ 90 mil em drogas no Distrito Federal

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) prenderam um traficante com cerca de R$ 90 mil em drogas por volta das 19h dessa sexta-feira (10/10), na QNM 07, em Ceilândia Sul.

Segundo a PMDF, a ação foi resultado de um trabalho conjunto com o serviço de inteligência da corporação.

Durante patrulhamento tático na região, as equipes receberam informações de que um homem estaria armazenando grande quantidade de entorpecentes em uma residência no local indicado. Com base nas informações, o patrulhamento foi intensificado na área.

Veja o material apreendido:

17 peças inteiras de maconha;

18 peças fracionadas de maconha;

10 porções de haxixe dry;

1 peça de skunk;

No endereço, os policiais avistaram o suspeito em frente à residência. Durante a abordagem pessoal, foi encontrada uma pequena quantidade de cocaína em seu bolso. Questionado, o homem autorizou a entrada dos policiais na casa para averiguação.

Ao se aproximarem do imóvel, os militares perceberam um forte cheiro de maconha e visualizaram sobre uma mesa um tablete de droga.

Diante do flagrante, os policiais realizaram busca no interior da casa e localizaram outras porções de entorpecentes. O homem confessou que as drogas eram dele e afirmou que estavam no local há algumas semanas.

O detido foi conduzido à 15ª DP para registro de ocorrência.