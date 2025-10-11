11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Traficante é preso com R$ 90 mil em drogas no Distrito Federal

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
traficante-e-preso-com-r$-90-mil-em-drogas-no-distrito-federal

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) prenderam um traficante com cerca de R$ 90 mil em drogas por volta das 19h dessa sexta-feira (10/10), na QNM 07, em Ceilândia Sul.

Segundo a PMDF, a ação foi resultado de um trabalho conjunto com o serviço de inteligência da corporação.

Leia também

Durante patrulhamento tático na região, as equipes receberam informações de que um homem estaria armazenando grande quantidade de entorpecentes em uma residência no local indicado. Com base nas informações, o patrulhamento foi intensificado na área.

Veja o material apreendido:

  • 17 peças inteiras de maconha;
  • 18 peças fracionadas de maconha;
  • 10 porções de haxixe dry;
  • 1 peça de skunk;

No endereço, os policiais avistaram o suspeito em frente à residência. Durante a abordagem pessoal, foi encontrada uma pequena quantidade de cocaína em seu bolso. Questionado, o homem autorizou a entrada dos policiais na casa para averiguação.

Ao se aproximarem do imóvel, os militares perceberam um forte cheiro de maconha e visualizaram sobre uma mesa um tablete de droga.

Diante do flagrante, os policiais realizaram busca no interior da casa e localizaram outras porções de entorpecentes. O homem confessou que as drogas eram dele e afirmou que estavam no local há algumas semanas.

O detido foi conduzido à 15ª DP para registro de ocorrência.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost