Traficantes são presos com 286 tabletes de maconha em Ceilândia Sul

Na tarde desta quarta-feira (1º/10), três traficantes foram presos, na QNP 32 em Ceilândia Sul. Policiais militares do Batalhão da Rotam encontraram, com os suspeitos, entre outros itens, 286 tabletes de maconha.
Segundo a Polícia Militar (PMDF), a equipe foi orientada pelo serviço de inteligência. Além dos tabletes, os policiais localizaram e apreenderam dinheiro em espécie, armas e veículos utilizados na prática criminosa.
Confira a lista de itens apreendidos:
- 286 tabletes de maconha;
- Três porções fracionadas de cocaína;
- Quatro porções grandes de maconha;
- Quatro porções de dry;
- Uma arma de fogo Glock G22 .40;
- Três carregadores, sendo um carregador alongado e um carregador Caracol;
- 50 munições calibre .45 e 13 munições calibre .40;
- Duas balanças de precisão;
- Aproximadamente 480g de ouro;
- Um carro modelo Jeep Renegade;
- Uma caixa de semente de maconha;
- Cinco fertilizantes;
- Cadernos de anotação;
- Cinco celulares;
- Uma máquina de contar dinheiro;
- R$ 33 mil em espécie.
Os três suspeitos foram conduzidos pela PMDF à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde a ocorrência por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito foi registrada.