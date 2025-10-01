Traficantes são presos com 286 tabletes de maconha em Ceilândia Sul

Na tarde desta quarta-feira (1º/10), três traficantes foram presos, na QNP 32 em Ceilândia Sul. Policiais militares do Batalhão da Rotam encontraram, com os suspeitos, entre outros itens, 286 tabletes de maconha.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), a equipe foi orientada pelo serviço de inteligência. Além dos tabletes, os policiais localizaram e apreenderam dinheiro em espécie, armas e veículos utilizados na prática criminosa.

Confira a lista de itens apreendidos:

286 tabletes de maconha;

Três porções fracionadas de cocaína;

Quatro porções grandes de maconha;

Quatro porções de dry;

Uma arma de fogo Glock G22 .40;

Três carregadores, sendo um carregador alongado e um carregador Caracol;

50 munições calibre .45 e 13 munições calibre .40;

Duas balanças de precisão;

Aproximadamente 480g de ouro;

Um carro modelo Jeep Renegade;

Uma caixa de semente de maconha;

Cinco fertilizantes;

Cadernos de anotação;

Cinco celulares;

Uma máquina de contar dinheiro;

R$ 33 mil em espécie.

Os três suspeitos foram conduzidos pela PMDF à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde a ocorrência por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito foi registrada.