“Traficantes são vítimas dos usuários também”, diz Lula. Vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (24/10), que “traficantes são vítimas de usuários também”, ao comentar as ações do governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, contra o tráfico internacional de drogas na Venezuela.

“Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”, disse o chefe do Planalto em entrevista a jornalistas na Indonésia.

“Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra. Tem gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga”, completou.

Veja:

Nos últimos meses, a gestão Trump tem ampliado as movimentações militares nas águas do Caribe sob a justificativa de combater a ação de cartéis. Nessa quinta-feira (23/10), Trump sugeriu que pode colocar em prática uma ofensiva terrestre na Venezuela.

“Eles continuam enviando drogas por terra. Muito menos, porque eles acham que algo grande vai acontecer, e eles estão certos. Algo muito sério vai acontecer. O equivalente ao que está acontecendo no mar”, disse Trump.

Leia também

O norte-americano também afirmou que seu governo vai “apenas matar as pessoas que estão trazendo drogas para o nosso país”. Lula criticou a declaração.

“Você não fala que vai matar as pessoas. Você tem que prender as pessoas, julgar as pessoas, saber se a pessoa estava ou não traficando, e aí você pune as pessoas de acordo com a lei. É o mínimo que se espera de um chefe de Estado”, afirmou o petista.