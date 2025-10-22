22/10/2025
Universo POP
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Maria Flor faz pedido especial para festa inspirada na Cinderela
Allan Souza nega romance com Wanessa Camargo e fala sobre destaque no “Dança dos Famosos”
“Fiquei indignada”: Angélica comenta polêmica envolvendo o filho Benício Huck e Duda Guerra
Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena

Tráfico de drogas: polícia prende 11 e apreende menor no litoral de SP

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
trafico-de-drogas:-policia-prende-11-e-apreende-menor-no-litoral-de-sp

Uma operação da Polícia Civil prendeu 11 pessoas e apreendeu um adolescente por tráfico de drogas e associação criminosa, na manhã desta quarta-feira (22/10), em endereços do litoral de São Paulo. Além dos suspeitos, foram confiscadas armas de fogo, veículos e entorpecentes.

Segundo a polícia, a operação visava desarticular o núcleo operacional de uma facção criminosa que atua no litoral paulista. A ação planejava o cumprimento simultâneo de 24 mandados de busca e apreensão domiciliar e 13 mandados de prisão temporária.

Como resultado da operação, seis pessoas foram presas temporariamente, cinco em flagrante e um adolescente também foi apreendido. O menor foi detido em razão de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Leia também

Com os presos ainda foram apreendidos 21 aparelhos celulares, duas armas de fogo, quatro cadernos de anotações com a contabilidade do tráfico, uma balança de precisão, três motocicletas, um veículo e R$ 900 em espécie. Pinos de cocaína, pedras de crack e maconha também foram apreendidos pela polícia.

2 imagensFechar modal.1 de 2

Divulgação/Polícia Civil2 de 2

Divulgação/Polícia Civil

Os mandados foram cumpridos em diversos endereços previamente mapeados pela investigação e o caso registrado como tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Resultado da operação

Prisões e apreensão:

  • 6 capturas de prisão temporária efetivadas, sendo 4 homens e 2 mulheres.
  • 5 prisões em flagrante delito, sendo 4 homens e 1 mulher.
  • 1 adolescente apreendido, em razão de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Objetos apreendidos:

  • 2 armas de fogo, sem numeração.
  • 21 aparelhos celulares.
  • 4 cadernos de anotações referentes à contabilidade do tráfico.
  • 1 balança de precisão.
  • 3 motocicletas e 1 veículo.
  • R$ 905,00 em espécie.
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost