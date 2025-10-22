Tráfico de drogas: polícia prende 11 e apreende menor no litoral de SP

Uma operação da Polícia Civil prendeu 11 pessoas e apreendeu um adolescente por tráfico de drogas e associação criminosa, na manhã desta quarta-feira (22/10), em endereços do litoral de São Paulo. Além dos suspeitos, foram confiscadas armas de fogo, veículos e entorpecentes.
Segundo a polícia, a operação visava desarticular o núcleo operacional de uma facção criminosa que atua no litoral paulista. A ação planejava o cumprimento simultâneo de 24 mandados de busca e apreensão domiciliar e 13 mandados de prisão temporária.
Como resultado da operação, seis pessoas foram presas temporariamente, cinco em flagrante e um adolescente também foi apreendido. O menor foi detido em razão de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e posse de arma de fogo.
Com os presos ainda foram apreendidos 21 aparelhos celulares, duas armas de fogo, quatro cadernos de anotações com a contabilidade do tráfico, uma balança de precisão, três motocicletas, um veículo e R$ 900 em espécie. Pinos de cocaína, pedras de crack e maconha também foram apreendidos pela polícia.
Os mandados foram cumpridos em diversos endereços previamente mapeados pela investigação e o caso registrado como tráfico de drogas e posse de arma de fogo.
Resultado da operação
Prisões e apreensão:
- 6 capturas de prisão temporária efetivadas, sendo 4 homens e 2 mulheres.
- 5 prisões em flagrante delito, sendo 4 homens e 1 mulher.
- 1 adolescente apreendido, em razão de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e posse de arma de fogo.
Objetos apreendidos:
- 2 armas de fogo, sem numeração.
- 21 aparelhos celulares.
- 4 cadernos de anotações referentes à contabilidade do tráfico.
- 1 balança de precisão.
- 3 motocicletas e 1 veículo.
- R$ 905,00 em espécie.