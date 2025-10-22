Tráfico de drogas: polícia prende 11 e apreende menor no litoral de SP

Uma operação da Polícia Civil prendeu 11 pessoas e apreendeu um adolescente por tráfico de drogas e associação criminosa, na manhã desta quarta-feira (22/10), em endereços do litoral de São Paulo. Além dos suspeitos, foram confiscadas armas de fogo, veículos e entorpecentes.

Segundo a polícia, a operação visava desarticular o núcleo operacional de uma facção criminosa que atua no litoral paulista. A ação planejava o cumprimento simultâneo de 24 mandados de busca e apreensão domiciliar e 13 mandados de prisão temporária.

Como resultado da operação, seis pessoas foram presas temporariamente, cinco em flagrante e um adolescente também foi apreendido. O menor foi detido em razão de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Leia também

Com os presos ainda foram apreendidos 21 aparelhos celulares, duas armas de fogo, quatro cadernos de anotações com a contabilidade do tráfico, uma balança de precisão, três motocicletas, um veículo e R$ 900 em espécie. Pinos de cocaína, pedras de crack e maconha também foram apreendidos pela polícia.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Divulgação/Polícia Civil 2 de 2

Divulgação/Polícia Civil

Os mandados foram cumpridos em diversos endereços previamente mapeados pela investigação e o caso registrado como tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Resultado da operação

Prisões e apreensão:

6 capturas de prisão temporária efetivadas, sendo 4 homens e 2 mulheres.

5 prisões em flagrante delito, sendo 4 homens e 1 mulher.

1 adolescente apreendido, em razão de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Objetos apreendidos: