03/10/2025
Tragédia: cobertura de galpão desaba sobre trabalhadores no interior do Acre; VÍDEO

As causas do desabamento serão apuradas. O galpão era utilizado por trabalhadores da construção civil e estava em obras no momento do incidente

Na manhã desta sexta-feira (03), a estrutura de um galpão localizado na região da Variante, em Cruzeiro do Sul, desabou parcialmente, atingindo funcionários que estavam no local no momento do acidente.

Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

De acordo com informações preliminares, a cobertura cedeu de forma repentina, surpreendendo os trabalhadores. Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento imediato às vítimas. Ainda não há confirmação oficial sobre o número de feridos nem sobre o estado de saúde deles.

As causas do desabamento serão apuradas. O galpão era utilizado por trabalhadores da construção civil e estava em obras no momento do incidente.

