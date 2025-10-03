Tragédia: cobertura de galpão desaba sobre trabalhadores no interior do Acre; VÍDEO

Na manhã desta sexta-feira (03), a estrutura de um galpão localizado na região da Variante, em Cruzeiro do Sul, desabou parcialmente, atingindo funcionários que estavam no local no momento do acidente.

De acordo com informações preliminares, a cobertura cedeu de forma repentina, surpreendendo os trabalhadores. Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento imediato às vítimas. Ainda não há confirmação oficial sobre o número de feridos nem sobre o estado de saúde deles.

As causas do desabamento serão apuradas. O galpão era utilizado por trabalhadores da construção civil e estava em obras no momento do incidente.