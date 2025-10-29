Tragédia: tenente da PM morre após caminhonete bater em ponte na BR-364; veja o vídeo

O tenente da Policia Militar do Acre (PMAC) Pedro Soares Gomes foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (29) após a caminhonete que ele dirigia colidir com uma ponte na BR-364, nas proximidades da entrada do município de Tarauacá, interior do Acre.
O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis. A polícia militar esteve presente no local. De acordo com informações, ele estaria passando por problemas psicológicos.
O comando da Polícia Militar do Acre ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.
VEJA O VÍDEO: