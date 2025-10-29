29/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos

Tragédia: tenente da PM morre após caminhonete bater em ponte na BR-364; veja o vídeo

O comando da Polícia Militar do Acre ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O tenente da Policia Militar do Acre (PMAC) Pedro Soares Gomes foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (29) após a caminhonete que ele dirigia colidir com uma ponte na BR-364, nas proximidades da entrada do município de Tarauacá, interior do Acre.

O policial militar foi encontrado morto no local do acidente/Foto: Reprodução

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis. A polícia militar esteve presente no local. De acordo com informações, ele estaria passando por problemas psicológicos.

A polícia militar já se fez presente no local/Foto: Reprodução

O comando da Polícia Militar do Acre ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

VEJA O VÍDEO: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost