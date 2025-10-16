Traição, choro e panelaço: madrugada pega fogo em “A Fazenda 17”

A noite de quarta-feira (15/10) foi marcada por tensão e reviravoltas em “A Fazenda 17”. Yoná Sousa, Rayane Figliuzzi e Matheus Martins disputaram a “Prova do Fazendeiro”, mas foi o modelo quem levou a melhor, conquistando o chapéu mais cobiçado do reality e assumindo o comando da semana. Após a vitória, o clima de especulações e implicância tomou conta da madrugada desta quinta-feira (16/10). Confira tudo o que rolou!

Matheus vence a “Prova do Fazendeiro” e escapa da Roça

Matheus Martins garantiu mais uma semana no confinamento após vencer uma prova que exigiu dos peões boa memória e uma dose de sorte. Com o resultado, o modelo se livrou da Roça, enquanto Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi se juntaram a Fernando Sampaio na quarta berlinda da temporada.

Matheus prejudica Yoná em prova e público reage

Durante a disputa pela liderança, Matheus acabou eliminando Yoná da prova, o que prejudicou diretamente o desempenho da colega. A atitude não foi bem recebida pelo público, que o criticou nas redes sociais — especialmente porque a ex-Ilhados com a Sogra já havia ajudado o modelo em outras situações. Para muitos internautas, o gesto foi interpretado como uma “traição”.

Yoná chora e aconselha o Fazendeiro

Mais tarde, em uma conversa na Casa da Árvore, Yoná relembrou o início do reality e aproveitou para aconselhar Matheus. “Aqui o Brasil está vendo, você pode estar com pessoas erradas, não faça isso. Você sabe que a gente foi primeiro aqui, né? Eu sempre confiei em você, tá? Sou como sua mãe. Não se iluda com amizades. Te amo, meu amor!”, declarou, emocionada. O momento terminou com um abraço entre os dois.

Saory e Duda tiram a paz de Rayane na baia

“As mocreias chegaram”. Com essa frase, Tàmires, Saory e Duda iniciaram uma provocação a Rayane na madrugada desta quinta-feira. Enquanto a peoa dormia, o trio invadiu a baia gritando, batendo panelas e fazendo o maior alvoroço. Apesar da tentativa de provocação, Rayane manteve a calma e permaneceu em silêncio, ignorando as rivais.

Walério reclama de Dudu por deitar em sua cama sem tomar banho

Visivelmente irritado, Walério desabafou na cozinha após descobrir que Dudu Camargo havia deitado em sua cama sem tomar banho. Diante de Carol e outros participantes, o peão criticou a postura do apresentador: “Acha que pode dormir em qualquer lugar? Fica irritando as pessoas, tão talentoso e tão sem graça. Tão talentoso e está onde? Desempregado”.

Os colegas caíram na risada, e Carol elogiou o amigo: “Walerinho está dando o nome”. Walério, ainda revoltado, continuou: “Quem é esse rapaz? Quem é? Quer mandar aqui, dorme onde quiser… não é assim! Ele é o quê? Em que TV ele trabalha? Dá um Google aí, gente, qual foi o último emprego dele”.

Shia reclama de jogo “sujo” de Nizam

Durante uma conversa com outros peões, Shia desabafou sobre sua insatisfação com o comportamento de Nizam no jogo. Ele contou que se incomodou com a aproximação repentina do colega após o retorno de outro participante como Fazendeiro: “Quando o moleque voltou Fazendeiro, o Nizam colou nele no meio do bagulho: ‘Deixa eu fazer o cavalo’. E o cara falou: ‘Calma, depois eu vejo isso’”. Em tom de irritação, Shia completou: “Tô pegando ranço dele!”. O peão também disse ter flagrado Nizam conversando com Saory sobre Wallas, mas garantiu que, apesar dos comentários, mantém uma relação tranquila com o colega.