Traição emocional? Michelle revela sentimentos por Shia em A Fazenda

Michelle Barros, que causou polêmica ao admitir nutrir sentimentos por Shia Phoenix, revelou neste sábado (18/10) que enfrenta crises no casamento. Em conversa com Carol Lekker, a jornalista desabafou: “Ninguém sabe da minha história, ninguém sabe do meu relacionamento, ninguém sabe de nada. Eu me separei e voltei, separei e voltei, me desfiz de bens, e hoje a gente vive mais como irmão do que qualquer coisa.”

Leia também

Além disso, a jornalista comentou sobre sua aproximação com Shia e a decisão de não levar adiante uma relação entre eles: “De fato, aqui eu fui surpreendida por um sentimento com o Shia. Nós não temos nada, porque eu falei: ‘não vou fazer isso’.”

A situação dos dois voltou a viralizar nas redes sociais após um momento “animado” do fazendeiro na academia. No registro, o ator abraça a apresentadora e acaba ficando constrangido após se excitar.

Michelle Barros em A Fazenda 17

“Agora vou ter que meter a mão no bolso, ou é mão no bolso ou é assim”, disse ele, mostrando “seu estado” para o affair dentro do confinamento.

Michelle, por sua vez, reagiu com surpresa e caiu na risada antes de abraçá-lo novamente. O momento rapidamente viralizou nas redes e gerou uma série de comentários entre internautas, porque os dois são casados fora do programa.

Traição emocional

Tendemos a pensar na infidelidade como algo sexual. Um caso de uma noite, contínuo ou até o sexo virtual. Porém, nas relações em que há um compromisso, “trair” nem sempre envolve uma transa, pode ser mais sobre confiar e ter sentimentos por outra pessoa de forma amorosa.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)

Getty Images 2 de 5

Uma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estar

Getty Images 3 de 5

O prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sono

Getty Images 4 de 5

É possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idade

Getty Images 5 de 5

No sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurança

Getty Images

De acordo com a educadora e terapeuta sexual Márcia Giacomossi, esse tipo de traição ocorre quando uma pessoa se envolve em uma relação emocional com alguém que não é o seu parceiro.

Um exemplo é quando a pessoa se sente mais próxima de outra do que do seu parceiro, compartilhando pensamentos, sentimentos e segredos com a outra pessoa. “A traição emocional não precisa ter beijos, abraços e sexo em si, ela é desenvolvida na ligação emocional”, comenta.

“Na traição física, existe um contato de beijo, de abraço e de sexo. Isso viola o contrato do casal de ser um só, de dois ter se tornado só um e ter uma terceira pessoa neste momento. Então, com certeza, a traição física ainda é a que mais dói em relação aos casais do que a emocional”, revela a profissional.