Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro

A influenciadora afirmou que não permite que o marido trabalhe com outras mulheres e justificou: “Esse eu não perco”

A influenciadora Maíra Cardi voltou a causar nas redes sociais ao revelar que contratou uma secretária lésbica para trabalhar com o marido, o empresário e coach financeiro Thiago Nigro, o “Primo Rico”.

Durante uma entrevista ao colunista Leo Dias, Maíra admitiu que tomou a decisão para evitar “qualquer risco” e contou que a profissional escolhida já trabalhou com ela por 15 anos, sendo alguém de total confiança.

“Eu não deixo mulher trabalhar próxima. Por exemplo, secretária. A secretária dele eu escolho e ela gosta de mulher. Eu que contratei, o negócio dela é mulher, não é homem. Porque não existe mulher trabalhando do lado, não tem essa possibilidade”, declarou Maíra.

💬 “Quer me chamar de louca, pode chamar”

Ao ser questionada por Leo Dias se sempre escolhe profissionais mulheres lésbicas para o marido, Maíra respondeu sem hesitar:

“No caso a dele é, né? Se não for, pode ser um homem também, um secretário. Mas a dele é…”, afirmou, deixando claro que o critério foi intencional.

Ela também reforçou que a secretária atual é “de casa” e que supervisiona tudo o que acontece no ambiente de trabalho de Thiago Nigro:

“A secretária dele foi minha secretária durante 15 anos. É muito minha cria. E eu administro. Quero saber todo mundo que falou, todas as reuniões que tem. Ela me conta tudo — quem entrou na sala, com quem falou, quanto tempo ficou.”

💢 “Esse eu não perco”

Sem se importar com as críticas, Maíra assumiu o ciúme e disse que não se importa com o que pensam dela:

“Quer me chamar de louca, pode chamar. Quer me chamar de abusiva, pode chamar. Tô nem aí. Cada um faz o que quiser com o seu marido. Esse é meu, eu vou cuidar. Esse eu não perco.”

A fala repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre internautas que consideraram a atitude “controladora” e outros que interpretaram como uma “brincadeira em tom de ciúmes”.

Fonte: LeoDias / Metrópoles
