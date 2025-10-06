Trama de crime? O que já se especula sobre “Três Graças”, próxima novela da Globo

A Globo estreia em outubro “Três Graças”, sua próxima novela das 9 e o retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre. A história acompanha Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral); três mulheres de gerações diferentes unidas pelo mesmo passado que remonta à gravidez na adolescência, e pela luta diária na comunidade fictícia Chacrinha, na zona norte de São Paulo.

O eixo dramático surge quando Gerluce descobre que a patroa Arminda (Grazi Massafera) e o amante Santiago Ferette (Murilo Benício) comandam um esquema de falsificação de remédios que atinge sua mãe e vizinhos. Daí, nasce o dilema: “Até onde ir para reparar uma injustiça?”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia O poderoso Santiago Ferette, papel de Murilo Benício em “Três Graças” Foto: Victor Pollak/Globo Gerluce (Sophie Charlotte) em “Três Graças” Foto: Estevam Avellar/Globo Gerluce (Sophie Charlotte) e Viviane (Gabriela Loran) Divulgação: Globo Grazi Massafera, estrela de “Três Graças” Divulgação: Globo Pedro Novaes, Grazi Massafera, Andréia Horta e Murilo Benício nos bastidores das gravações em São Paulo Divulgação Voltar

Próximo

Segundo o material oficial, a novela combina drama familiar, romance e crítica social, mantendo marcas do autor, com heroínas populares enfrentando a elite. A direção artística é assinada por Luiz Henrique Rios e texto de Silva ao lado de Virgílio Silva e Zé Dassilva. A ambientação em São Paulo, e não no Rio, é uma decisão estratégica para reaproximar a audiência paulistana do horário nobre, como afirmado pelo histórico da produção.

Chamadas e trailer destacam uma narrativa de “luta do bem contra o mal” misturada com questões contemporâneas, como saúde pública, corrupção e sobrevivência nas periferias. Nos bastidores, a produção é tratada como “queridinha” e é vista como tentativa de reerguer o fôlego do horário após o remake de “Vale Tudo”.

A crítica especializada vem apontando ingredientes para salvar a faixa, como vilã de alto impacto, triângulos amorosos e um universo popular com respiro de ação. O próprio Aguinaldo Silva já mencionou falas com “potencial de viralizar” e um folhetim “popular e abrangente”, o que aumentou os comentários nas redes após a divulgação do teaser.

A volta do autor, demitido em 2020 e agora recontratado, passa por reafirmação de estilo. Em entrevistas, ele contou que a ideia nasceu de pesquisas em maternidade pública e que a sinopse virou novela ao expandir o enredo de um roubo de cofre para um mosaico urbano.

O que público e crítica esperam

Comentários em redes sociais demonstram curiosidade com a química entre Grazi Massafera e Murilo Benício, além da participação de Romulo Estrela no elenco. Porém, por conta da repercussão negativa de “Vale Tudo”, o público está desconfiado do que vem a seguir, alguns adiantando que o folhetim também deve “decepcionar”.

Além disso, a volta de Aguinaldo Silva às tramas populares chama a atenção; há quem aposte em “novelão” e quem cobre trama enxuta. Outro ponto em comum bem comentado é a questão da divulgação e publicidade, algo que foi presente na trama de Manuela Dias.