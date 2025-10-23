“transformar-sofrimento-em-conhecimento”,-ensina-monja-coen

Participar de conversas que inspiram transformação é, para Monja Coen, uma oportunidade de cumprir seu propósito. A líder espiritual acredita que compartilhar palavras de sabedoria pode ser um ato de cura não apenas individual, mas também coletiva.

Em entrevista ao Metrópoles, ela explicou a importância de estar no Metrópoles Talks, evento que reúne grandes nomes do pensamento contemporâneo. “Poder comunicar ensinamentos que podem transformar sofrimentos em conhecimentos”, afirmou a religiosa, reforçando a importância de transformar dor em aprendizado e experiência em consciência.

Para Coen, o diálogo é o primeiro passo rumo ao autoconhecimento.

“Cada encontro, cada conversa, é uma chance de lançar novas sementes de reflexão, sobre quem somos, como lidamos com a dor e como podemos evoluir espiritualmente”.

Nesta edição do Metrópoles Talks, a líder religiosa promete um encontro de introspecção e sabedoria, com uma mensagem voltada ao equilíbrio, à paz interior e à responsabilidade de viver com presença e compaixão. O evento acontece dia 31 de outubro, às 20h, no Auditório da LBV, em Brasília.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.